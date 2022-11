Divulgação/Assessoria de Imprensa

Uma das maiores cooperativas médicas do Brasil, a Unimed Curitiba reuniu seus colaboradores e médicos cooperados para realizar uma ação solidária para ajudar famílias vivendo em situação de fome, risco e vulnerabilidade social na cidade. A Gincana Orgulho de Cuidar teve duas edições, uma em 2022 e outra no ano anterior, e o resultado total surpreende: 120 toneladas de alimentos arrecadados. 1.700 voluntários envolvidos. 81 instituições beneficiadas. 3.900 famílias atendidas.

A segunda edição foi realizada pelo Instituto Unimed Curitiba. Para o diretor-presidente, Rached Hajar Traya, a criação do instituto fez com que o apoio às famílias fosse mais efetivo. “Cada participante se transformou em herói para 2.500 famílias combatendo a pior dor que existe, que é a fome”, comenta o dirigente durante evento online de agradecimento aos voluntários que participaram da ação.

Mais do que solidariedade, uma ajuda necessária

Para Kátia Lessa, analista do Instituto Unimed Curitiba, ver a participação e o engajamento de todos na 2ª edição da Gincana em busca de parceiros e doações foi mais do que um ato de solidariedade. Lessa conta que algumas instituições estavam com a despensa completamente vazia e que os alimentos doados levaram a esperança que tanto precisavam.

Foi o caso da Comunidade Emaús, que atua com a recuperação de dependentes químicos no bairro Atuba e recebeu a doação em um momento crítico. “Não tínhamos como preparar a janta para as pessoas que estão em nossa instituição”, disse emocionado um dos administradores da comunidade ao receber a ligação do instituto sobre a doação.

Os alimentos doados também serviram para preparar marmitas solidárias e uma das instituições transformou a doação em uma macarronada para arrecadar fundos e ajudar na recuperação de uma criança doente. A ONG Coração Acolhedor utilizou a doação para elaborar as cestas básicas que distribui para famílias do bairro Uberaba.

“Promover o desenvolvimento da sociedade onde a cooperativa está inserida é um dos pilares da nossa missão aqui na Unimed Curitiba. Queremos um país mais justo, mais desenvolvido e mais solidário, e a nossa cooperativa demonstrou isso durante os dias dessa gincana. Todos fizeram por amor ao próximo, exercitamos nosso jeito de cuidar”, finaliza Rached Hajar Traya, que anunciou a 3ª edição da Gincana Orgulho de Cuidar para o próximo ano.