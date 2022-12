Ricardo Marajó/SMCS

Neste sábado, véspera do Natal, haverá um almoço especial para as pessoas em situação de rua que frequentam o espaço do Mesa Solidária na Escola de Segurança Alimentar Patricia Casillo. Das 11h30 às 13h serão servidas 300 refeições para as pessoas que forem ao local.



A iniciativa é dos voluntários da Missão Koinonia em parceria com a família Casillo, que doaram alimentos e também farão o preparo e distribuição das refeições. Serão aproximadamente 25 pessoas que realizarão a ação.



O cardápio especial terá arroz a grega, farofa natalina, macarrão penne ao sugo, batata na serragem e frango ao molho de gengibre. Para acompanhar, será servido também refrigerantes e panetones como sobremesa.