O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná (Ceim) recebe, amanhã, mais um mutirão de empregos focado a migrantes. A ação é promovida pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), e acontece na sede do Ceim, no centro de Curitiba. Nesta ação, aproximadamente 80 vagas serão disponibilizadas.



A OIM faz o trabalho de captação das vagas junto a empresas e os setores de Recursos Humanos (RH) delas vão ao Ceim para as entrevistas com os candidatos. O atendimento será das 8h às 14h, na Rua Desembargador Westphalen, n° 15, 13° Andar.



“É uma boa oportunidade para, além da intermediação da mão de obra, também apresentar aos migrantes os serviços disponibilizados pelo Ceim”, disse Kelly Letchakowski, técnica de Relações Internacionais do Centro.



O mutirão ofertará de vagas para as funções de servente de obra; mestre de obra; carpinteiro; armador de ferro; atendente; balconista; auxiliar de limpeza de cozinha; auxiliar de limpeza de salão; barista; garçom; repositor; suporte de venda; e atendimento bilíngue e trilíngue.



Paraná em Ação

Também amanhã, uma equipe do Ceim participará da feira de Serviços Paraná em Ação, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, onde fará orientações sobre regularização de documentos. Na sexta-feira, a OIM também estará no mesmo local com a oferta de vagas de emprego voltadas a migrantes.



A feira de serviços Paraná em Ação, que oferece gratuitamente a emissão de documentos, orientação jurídica, ações de saúde e em outras áreas, acontece no bairro Sítio Cercado amanhã e na sexta-feira, no Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo.