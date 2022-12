Gian Galani

No próximo domingo, dia 4 de dezembro, o Jockey Plaza Shopping abre uma hora mais cedo, às 10h, exclusivamente para receber famílias com crianças portadoras do transtorno do espectro autista para aproveitar a decoração de Natal do shopping, que tem Paris como tema deste ano. Como é feito em todas as atrações infantis realizadas pelo shopping, durante o evento para autistas todo o ambiente estará preparado para garantir maior conforto e silêncio para as crianças e suas famílias, sem ruídos de máquinas, música ou público externo. São 120 vagas, mediante inscrição pelo app PODI, disponível em IOS e Android. Os interessados deverão acessar o app, escolher o Jockey Plaza Shopping, acessar a aba “eventos” e fazer sua inscrição. As vagas estarão disponíveis neste dia 30 de novembro, às 18h, enquanto durarem as 120 inscrições.

Além de se encantar com a decoração da grande praça central, com uma imponente Torre Eiffel com 12 metros de altura e a árvore de Natal com 14 metros, as crianças podem curtir as inúmeras atrações infantis disponíveis: é possível fazer um passeio de trenzinho, por baixo da estrutura da torre e aproveitar o Carrossel de Paris – atração direcionada para toda família, e inclusiva para os portadores de necessidades especiais: o acesso é feito por rampa e comporta uma cadeira de rodas para o passeio. O espaço apresenta também espaços instagramáveis e bancos para contemplar as atrações e curtir o clima do Natal. No local, balanços, escorregadores e uma bicicleta interativa que aciona as luzes de um ônibus cenográfico estão disponíveis para a diversão dos pequenos.

Durante o evento, o Papai Noel atenderá as crianças no Trono do Noel: as famílias poderão fazer seus pedidos, conversar ao vivo e deixar suas cartinhas. Também será possível levar para casa a tradicional foto, opcional, feita por fotógrafo profissional e impressa na hora, com valor de R$18.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária, e taxa de R$20 de pernoite. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.