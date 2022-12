Doações para o Litoral ainda podem ser feitas na Capital (Andre Wormsbecker/FAS)

A Prefeitura de Curitiba fez ontem o repasse de 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis para as famílias de Guaratuba, no litoral do Estado, que ficaram desabrigadas em função das fortes chuvas que atingem a região, desde o dia 28 de novembro. Com mais essa remessa, chega a 5,7 toneladas a quantidade de alimentos doados pela capital para a região.



Os alimentos foram coletados pela Defesa Civil do Estado no Banco de Alimentos, da Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (Smsan), que fará o transporte até o litoral. As doações vão beneficiar aproximadamente 150 famílias da área rural de Guaratuba, a mais afetada pelos alagamentos no município.



Este foi o segundo envio de alimentos arrecadados pela campanha Ajuda Litoral para atender as famílias atingidas pelas chuvas. O primeiro foi feito para Morretes, na última sexta-feira, quando 4,2 toneladas de alimentos foram enviadas de trem. O transporte foi feito pela Serra Verde Express, que também desenvolve uma campanha para atendimento ao município.



São parceiros da ação a rede de supermercados Condor e do Gigante Atacadista, com o apoio da Serra Verde Express, da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), Igreja Alcance e do Grupo Metodista.



O coordenador da Defesa Civil de Curitiba, inspetor Nelson Ribeiro, acompanhou o carregamento das doações e falou da importância da campanha e da parceria entre o município, Governo do Estado, instituições religiosas, sociedade civil e iniciativa privada. “A campanha Ajuda Litoral é mais uma ação conjunta e quem ganha com ela é a população do litoral que neste momento precisa de nossa ajuda”, disse. O coordenador técnico da Defesa Civil do município, Cristiano Gozdecki, também acompanhou o envio dos alimentos.

Onde doar