Sandro Colaço, esgrimista que disputou a Paralimíada do Rio, se apresenta nesta sexta (02/12) na Boca Maldita em ação anticapacitista. Foto: Divulgação/Instituto Renault

Sábado que vem, dia 3 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Para marcar a data, duas ações irão destacar a importância do anticapacitismo – formas de evitar a discriminação e aumentar a inclusão – na sociedade.

O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Curitiba promove no sábado um encontro sobre como evitar o capacitismo.

A especialista Marivete Gesser, pós-doutorada pela State University de Nova York, apresenta a palestra “Por uma sociedade anticapacitista: contribuições dos estudos de deficiência para construção de tempos, espaços e formas de se relacionar acolhedores da diversidade humana”, na Biblioteca Pública.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Veja abaixo como se inscrever.

“A informação gera respeito e inclusão”, diz Denise Moraes, diretora do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Curitiba é uma cidade cada vez mais inclusiva, por isso precisamos torná-la também cada vez mais anticapacitista.”

Esgrima

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), por sua vez, promove, na sexta-feira (2/12), com apoio do Departamento, uma panfletagem na Boca Maldita, levando à população informações sobre capacitismo.

Para ajudar a atrair a atenção do público, o presidente do Conselho, Junior Ongaro, organizou uma apresentação de esgrima com paratletas (cadeirantes).

Um deles é Sandro Colaço, esgrimista que disputou a Paralimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, e a Copa do Mundo de Paris, em 2015.

Colaço praticou vôlei sentado e basquete em cadeira de rodas até se dedicar à esgrima, tendo liderado o ranking brasileiro da modalidade em 2012 e 2013.

Clique aqui e saiba mais sobre direitos da Pessoa com Deficiência e veja dicas sobre inclusão.

O que é capacitismo?

Capacitismo é a discriminação contra Pessoas com Deficiência por considerá-las incapazes. Trata-se de um preconceito que pressupõe um padrão corporal ideal, que caso não seja contemplado torna uma pessoa inapta na sociedade.

O que são ações anticapacitistas?

Práticas anticapacististas são aquelas que promovem a inclusão, autonomia e emancipação das Pessoas com Deficiência.

São exemplos: ambientes com acessibilidade adequada, banheiros inclusivos, respeito ao tempo de fala do outro, entre outros.

Serviço

Palestra sobre capacitismo

Com Marivete Gesser, pós-doutorada pela State University de Nova York

Sábado, 3/12/2022 Das 9h às 11h Auditório da Biblioteca Pública do Paraná Evento gratuito. Acessível em Libras Vagas limitadas Inscrições até 1/12, pelo link (clique aqui).

Esgrima e panfletagem anticapacistista