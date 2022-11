Franklin de Freitas

Thomazelli: “Curitiba é o maior em número de pessoas assistidas” PEQUENO COTOLENGO

O final de ano se aproxima. Época em que se celebra o Natal, num tempo marcado pela caridade e pela solidariedade. E para quem quer fazer o bem, uma instituição em Curitiba que precisa e merece sua ajuda é o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. Localizado no bairro Campo Comprido, o projeto ajuda pessoas com deficiência múltipla, assistindo de maneira integral (com educação, moradia e saúde) mais de 230 pessoas, que moram no local e, não raro, passam suas vidas ali.



O Pequeno Cotolengo é um projeto que nasceu na Itália, recebendo tal nome (de origem italiana) em homenagem a São José Benedito Cotolengo. A instituição, no entanto, foi criada por São Luís Orione, que foi quem deu continuidade ao trabalho de Cotolengo no cuidado de pessoas com deficiência múltipla, espalhando a iniciativa por todo o mundo: hoje, o Pequeno Cotolengo está em mais de 30 países, com mais de 10 unidades pelo Brasil.



“Em Curitiba estamos há 57 anos, somos o segundo Cotolengo do Brasil e o maior em número de pessoas, com mais de 230 pessoas [considerando os Assistidos] aqui, recebendo educação, moradia e saúde. Cem porcento delas moram aqui com a gente e na maior parte, 99% dos casos, vivem a vida toda aqui. São pessoas que viviam em situação de risco, abandono ou que a família não tinha condição de ajudar”, explica Carlos Alberto Thomazelli, gerente de captação nacional e internacional.



Para que esse trabalho seja possível, no entanto, os custos são altos, girando em torno de R$ 14 mil per capita e R$ 2,8 milhões por mês. E 70% desse montante investido mensalmente no Cotolengo precisa ser captado, o que acontece por meio de diferentes canais – e com a utilização de compliance para assegurar aos contribuintes que o dinheiro recebido será bem investido.



Todos os dias, por exemplo, o bazar da instituição atende ao público, enquanto todo segundo sábado do mês ocorre um bazar especial. Já no primeiro domingo de cada mês é feito um churrasco, que acontece presencialmente e com a opção de takeaway. Além disso, há empresas e pessoas físicas que destinam para o Pequeno Cotolengo parte do Imposto de Renda, além de uma média de 25 mil contribuintes ativos mensalmente, que doam diretamente para a instituição.



Além disso, para complementar a renda são feitas outras ações, como uma rifa que acontece de julho a dezembro (Ações de Amigos); o Show de Prêmios, com venda entre janeiro e junho; e ações pontuais como a de final de ano, com comercialização de cartão natalino, agenda e outros produtos e as ações do Nota Solidária (doação de nota fiscal sem CPF) e o Troco Solidário.



Apoio político também ajuda a fazer as coisas acontecerem

Além das contribuições da sociedade civil, o apoio de atores políticos também é fundamental para a manutenção do Pequeno Cotolengo. Recentemente, por exemplo, o deputado federal Ney Leprevost destinou uma menda federal de sua cota parlamentar impositivo no valor de R$ 750 mil para a instituição.



Os recursos serão repassados pelo Ministério da Cidadania e deverão ser utilizados em equipamentos, alimentação, vestuário além de outras necessidades básicas das pessoas com deficiências severas atendidas pela instituição.



“O deputado Ney Leprevost é o que mais nos ajuda com emendas. Ele sempre apoia as instituições que estão desenvolvendo um trabalho sério no Paraná. Nós, do Cotolengo, somos muito gratos a ele”, afirma o padre Renaldo, diretor da instituição.



Dada a complexidade e limitações que as pessoas acolhidas apresentam, o Pequeno Cotolengo conta com equipe técnica ampliada que oferta atendimento nas áreas de Assistência Social, Psicologia, Fisioterapia, Hidroterapia, Odontologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Neurologia, Clínica Geral, Psiquiatria e Farmácia.

SERVIÇO

Complexo de Saúde

Pequeno Cotolengo

O que é: Uma instituição presente há mais de 50 anos em Curitiba que oferece apoio integral (moradia, saúde e educação) para pessoas com deficiência múltipla.

Como funciona: Atualmente, são cerca de 230 Assistidos, todos eles vivendo no Pequeno Cotolengo e são encaminhados para a instituição através de juizados e da rede de assistência social

Como ajudar: a instituição aceita doações de diversos tipos, inclusive com dois caminhões passando por Curitiba todos os dias para recolher roupas, móveis e outras doações. Além disso, também é possível contribuir financeiramente, com doações do Imposto de Renda (de pessoas físicas e jurídicas), doações diretas, através das urnas de Nota Fiscal. Para mais informações, visite o site https://doar.pequenocotolengo.org.br/

Mais: https://www.pequenocotolengo.org.br/