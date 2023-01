Divulgação

Livros, cadernos, blocos de anotação, revistas, apostilas e outros materiais de papel que acompanharam a rotina escolar de milhares de estudantes durante o ano agora têm um destino correto: o programa de Logística Reversa de Livro Didático. Organizado pelo Colégio Positivo desde 2018, a ação tem como objetivo fazer com que o material didático retorne ao ciclo produtivo, deixando de ser resíduo para se tornar matéria-prima para novos produtos.

Os livros didáticos ou qualquer material feito de papel podem ser descartados em uma das sete unidades do Colégio Positivo em Curitiba: Colégio Positivo – Água Verde; Colégio Positivo – Ângelo Sampaio; Colégio Positivo – Boa Vista; Colégio Positivo – Hauer; Colégio Positivo – Jardim Ambiental; Colégio Positivo – Júnior e Positivo International School. A ação também é realizada em outras unidades do Colégio Positivo nas cidades de Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu, no Paraná, e Joinville e Florianópolis, em Santa Catarina. Qualquer pessoa pode levar material aos locais, já que não é um programa só para alunos. A entrega pode ser feita em horário comercial em qualquer unidade do Positivo.

O material arrecadado será vendido para reciclagem e toda a receita será revertida para projetos socioambientais desenvolvidos por alunos e professores junto a comunidades locais por eles escolhidas. O Instituto Positivo é o responsável por realizar a gestão do valor obtido e por orientar e acompanhar o andamento dos projetos nas unidades.

Para o diretor dos colégios do Grupo Positivo, Celso Hartmann, a destinação correta dos materiais educativos também é uma responsabilidade do Colégio, além de servir de aprendizado aos estudantes. “Essa ação iniciou com uma estudante que nos apresentou um projeto. Hoje é realizada em todas as nossas unidades. Muito mais do que reverter o lixo em recurso para ajudar uma entidade, estamos ensinando nossos alunos sobre preservação e solidariedade. Somos exemplo e é muito bom oferecer alternativas para algo que poderia ser descartado sem a consciência ambiental. A gestão correta dos resíduos gerados em nossas atividades é fundamental para a sustentação do sistema de gestão ambiental do Grupo Positivo e manutenção de uma educação ambiental eficiente para a sociedade”, destaca Hartmann.