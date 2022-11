Divulgação

No próximo domingo (13), é comemorado o “Dia Mundial dos Pobres”. Para celebrar a data, o Santuário Perpétuo Socorro, localizado no Alto da Glória, preparou uma programação especial para pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social.

Ajuda a quem precisa

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba, promoverá uma tarde voltada para a evangelização e cuidado aos mais necessitados. A ação acontece, das 14h às 18h, no Centro Redentorista Santo Afonso, espaço de ação social, valorização da vida e cidadania.

Haverá alimentação, momento de oração e atividades especialmente preparadas para os participantes.

Dia Mundial dos Pobres

O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa Francisco em 2017, “para que as comunidades cristãs se tornem, em todo o mundo, cada vez mais e melhor sinal concreto da caridade de Cristo pelos últimos e os mais carentes”, explicou o Santo Padre na época.

Este ano em que se celebra o 6º Dia Mundial dos Pobres, o tema é: “Jesus Cristo fez-Se pobre por vós” (2 Cor 8, 9).

Resposta solidária

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Curitiba, pretende dar uma resposta de apoio aos irmãos mais necessitados, considerando os sofrimentos das pessoas em situação de vulnerabilidade e a crescente pobreza socioeconômica no país.

Segundo a pesquisa da nona edição do Boletim – Desigualdade nas Metrópoles, mais de 19 milhões de pessoas estão em condição de pobreza, e mais de 5 milhões vivem em condições ainda mais precárias em todo o Brasil.

Em todo o Brasil, entre 2014 e 2021, a taxa de pobreza subiu de 16% para 23,7%. Em termos absolutos representa uma elevação de 12,5 milhões para 19,8 milhões de pessoas. Ou seja, em apenas sete anos 7,2 milhões de pessoas entraram em situação de pobreza nas metrópoles brasileiras. Em relação à extrema pobreza, no mesmo período a taxa mais do que dobrou, variando de 2.7% para 6.3%.

Em termos absolutos, houve um aumento de 2,1 para 5,2 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza nas grandes cidades.

A pesquisa mostra que em Curitiba e Região Metropolitana a renda dos mais pobres caiu de R$714 para R$581 entre 2014 e 2021. Neste período, a região ficou entre as com menor taxa de pessoas em situação de pobreza, com índice de 13%. A cidade consta também entre as que apresentam menor crescimento de extrema pobreza, com taxa de 2,5%. O estudo é fruto de uma parceria entre a PUC do Rio Grande do Sul, o Observatório das Metrópoles e a RedODSAL (um grupo de universidades católicas da América Latina).

SERVIÇO:

Ação Solidária do Dia Mundial dos Pobres no Santuário Perpétuo Socorro

Data: 13 de novembro

Horário: das 14h às 18h

Local: Centro Redentorista Santo Afonso (Rua: Ubaldino do Amaral, 204 – Alto da Glória)

Informações: (41) 3352-6216