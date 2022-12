Divulgação/Assessoria de Imprensa

Uma corrente do bem se formou no Natal do Shopping Curitiba. As árvores solidárias que fizeram parte da decoração natalina, com pedidos de presentes para instituições de caridade da cidade, arrecadaram mais de 300 doações, como roupas, brinquedos e material escolar. Clientes, lojistas e funcionários do shopping foram os responsáveis pelas doações.

Crianças, adultos e idosos de quatro entidades receberam os presentes nos últimos dias. As entidades escolhidas foram a Reviver Down, que atende pessoas com síndrome de Down; o Asilo São Vicente de Paulo, responsável pela garantia do bem-estar de idosas; e o Lar Moisés e a Acridas, que acolhem crianças em situação de risco pessoal e social.

“As ações solidárias são sempre um dos focos das nossas campanhas. Queremos compartilhar momentos de felicidade para além dos nossos corredores e contribuir da melhor maneira com a sociedade. Foi muito legal ver o quanto todos se envolveram e fizeram a campanha de arrecadação ser um sucesso”, comenta Luciano Abe, superintendente do Shopping Curitiba.