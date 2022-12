Divulgação/Palladium

Milhares de crianças já passaram pela experiência de fazer um gesto solidário neste fim de ano por meio de uma ação inédita que o Palladium Curitiba inseriu em sua programação de Natal. O ‘Celeiro dos sonhos’ tem encantado pequenos e adultos em uma história que fala da importância de sonhar e jamais desistir dos sonhos. Na atração, o público se depara com a história de uma carneirinha que deseja realizar algo diferente em sua vida, buscando sair do seu ‘quadrado’.

A ação como um todo, traz um forte viés social, onde o público infantil participante pode fazer a doação de uma pelúcia a uma criança carente neste Natal depois que ela própria também escolhe um presente para si, uma pelúcia que vira um travesseiro.

Desde o seu lançamento, no final do mês de novembro, quase 4 mil pelúcias já foram doadas a Cruz Vermelha, que vai disponibilizar os brinquedos para perto de 20 comunidades e instituições sociais de Curitiba e Região Metropolitana. A atração segue até o dia 31 de dezembro, período em que seguirão as arrecadações.

Horário diferenciado

A medida que as festas de fim de ano se aproximam, a movimentação de pessoas no shopping Palladium Curitiba vem aumentando consideravelmente. Nesta semana já está em vigência o horário estendido para atendimento ao público que ocorre das 10h até às 24h, com isso, os consumidores terão maior tempo para fazer as compras de Natal bem como aproveitar os atrativos e promoções que o shopping está dispondo para os consumidores neste período.

Dentro das festividades de Natal o shopping também está com uma encantadora decoração natalina inspirada em animais, celeiros entre outras figuras que fazem parte do universo do campo. Uma mini fazenda encantada do Vovô Urso está disponível para visitação. Nela os animais campestres convivem harmoniosamente entre si sob a tutela de ursos que cuidam da fazenda. Com essa magia no ar, as crianças que visitam o espaço poderão se deparar com animais que emitem sons, mexem-se e simulam a vida real.

Promoções de Natal

O Palladium também lançou as tradicionais promoções de final de ano, entre elas a ‘Compre e Concorra’. A cada R$ 200,00 em compras vale 1 cupom para concorrer a um carro Ford Territory que tem sorteio marcado para 23/01/2023 às 19h.

Serviço:

Visita ao Celeiro dos Sonhos – Pacote individual: R$ 35,00 e combos para famílias valor de R$ 90,00 até 3 crianças. Assistir o evento já dá direito a uma pelúcia (além da pelúcia de doação). Apresentações ocorrem durante o horário de atendimento do Shopping.

Horário de atendimento estendido: das 10h às 24h. Domingo. Sábado, 24/12, das 9h às 18h.