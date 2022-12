Divulgação/PMPR

Os alunos do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Paraná (PMPR) promoveram neste mês uma ação diferente e foram até a Unidade de Coleta e Transfusão da Hemepar para doação de sangue. A ação de cidadania reuniu, ao todo, 22 alunos.

A iniciativa aconteceu em Cianorte, no Noroeste do Estado, e abrangerá todos os formandos das forças de segurança pública. Eles estão em treinamento em todas as regiões do Paraná.

O Curso de Formação de Praças, iniciado em agosto, é destinado aos mais de 2.600 candidatos aprovados no concurso público iniciado em 2020. Todo o treinamento tem duração de dez meses, contando com 50 disciplinas teóricas e práticas, como legislação, defesa pessoal e tiro policial, tática de confronto armado e gerenciamento de crises, entre outras, visando a capacitação dos profissionais para o exercício da atividade policial militar.

OUTROS – Além do curso de formação dos mais de 2.600 soldados da PMPR, estão em andamento também o curso de formação de 426 soldados do Corpo de Bombeiros e o Curso de Formação de Oficiais, com 264 cadetes da Polícia Militar e 57 cadetes do Corpo de Bombeiros.