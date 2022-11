Com o objetivo de enfatizar para a população que soluções consensuais, além de mais rápidas, podem também ser vantajosas – o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promove, anualmente, a ‘Semana Nacional da Conciliação’.

Os trabalhos iniciam nesta segunda-feira, 7 de novembro, e seguem até o dia 11 de novembro, com a participação de magistrados, servidores, defensores públicos e advogados de todo o Estado.

O evento é coordenado pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e segundo a Desembargadora Joeci Machado Camargo, a intenção é ressaltar os aspectos positivos da resolução de conflito por meio do consenso entre as partes já que se mostra mais eficiente e célere a prestação jurisdicional.

‘XVII Semana Nacional da Conciliação’

Com o conceito “Conciliação: mais tempo para você”, esta edição pretende ainda evidenciar que, com a autocomposição, o cidadão pode aproveitar melhor o seu tempo por meio de rapidez e eficiência na entrega da prestação jurisdicional.

A campanha é realizada anualmente desde 2006 e tem por escopo a mobilização de todo o Poder Judiciário Nacional, em suas várias esferas de atuação, conjugando esforços para a implementação da conciliação e outras ferramentas autocompositivas. A ação destaca os aspectos positivos da resolução de conflito por meio do consenso entre as partes e a relevância da desjudicialização, ante o atendimento em etapa pré-processual.