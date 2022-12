Foto: Divulgação

O auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, foi palco de uma solenidade histórica na última segunda-feira (12 de dezembro). É que o juiz paranaense Frederico Mendes Júnior tomou posse como novo presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) para o triênio 2023/2025. Desde a fundação da AMB, em 10 de setembro de 1949, apenas o magistrado Francisco de Paula Xavier Neto representou a magistratura paranaense no cargo de presidente da entidade, a maior associação representativa da magistratura no mundo. Isso aconteceu no biênio 1992/93.

Mendes Junior foi presidente da Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar) em duas gestões (2014/2015 e 2016/2017). Ele tem 49 anos e é juiz desde 1998, tendo trabalhado nas Comarcas de Nova Londrina, Umuarama, Foz do Iguaçu, Curitiba e Maringá. Foi ainda servidor na Faculdade Estadual de Educação Ciências e Letras de Paranavaí, professor da Universidade Estadual de Maringá, procurador jurídico do Município de Maringá e juiz-auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná.

Em seu discurso de posse, o juiz paranaense defendeu que a AMB se aproxime cada vez mais dos magistrados, mesmo daqueles que estão nos locais mais distantes e remotos. “Nenhum juiz é mais importante do que o outro em nossos quadros.”

A solenidade de posse foi acompanhada por autoridades do Poder Judiciário, como ministros do STF e do STJ, além de dirigentes de outros poderes, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior.

Além do presidente da AMB, também foram eleitos para o próximo triênio 12 vice-presidentes, 5 coordenadores e 5 membros do Conselho Fiscal da AMB.

ESPERANÇA

Presente à solenidade de posse, o presidente da Amapar, Jederson Suzin, classificou o ato como um momento único e de esperança. “Momento único. A alegria geral contagiava o ambiente. Todos com esperança renovada. O Frederico expressou com seu discurso aquele sentimento recolhido em cada magistrado e, como bem conheço ele, sei que não descansará enquanto não concretizar seus planos de gestão”, disse o magistrado.