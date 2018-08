11ª edição da Mostra Novos Repertórios reúne 16 espetáculos gratuitos

Redação Bem Paraná com assessoria

Quem estiver na capital paranaense, entre os dias 17 e 26 de agosto, terá a oportunidade de prestigiar as produções artísticas mais expressivas do teatro, da dança e da performance de Curitiba, durante a 11ª edição da Mostra Novos Repertórios. Além de eclética a Mostra também é gratuita.

O evento, que vem crescendo a cada ano, está definitivamente consolidado e possibilita ver e tornar visível o que de mais potente se produz por aqui. A satisfação do público em relação à qualidade e diversidade dos espetáculos nas últimas edições garantiram a presença do evento no calendário cultural da cidade.

“Fundamentalmente a Mostra foi criada para dar mais visibilidade às nossas produções. Houve uma evolução no conceito, mas como o nome diz, queremos apresentar um recorte do que há de mais novo na cidade – em linguagem, pesquisa, repertório etc. Queremos que os curitibanos e os que moram aqui frequentem mais os espaços culturais da cidade e valorizem o que é produzido aqui, pois nossas produções são de altíssimo nível”, declara Michele Menezes, idealizadora e diretora de produção do projeto.

A programação deste ano privilegia a multiplicidade de linguagens artísticas e irá ocupar os palcos dos teatros Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante), Miniauditório (Glauco Flores de Sá Brito) e Teatro Novelas Curitibanas, além de realizar apresentações ao ar livre (em lugares públicos como praças e terminais de ônibus) e nas sedes das companhias locais.

Entre os destaques, a estreia do novo trabalho de Maikon K, Neblina Canibal, tido como o maior nome atual na performance brasileira. O artista, em seu trabalho anterior, ficava nu em uma bolha no trabalho DNA de DAN e foi preso de forma violenta, no ano passado, em Brasília, enquanto se apresentava em frente ao Museu Nacional da República. O espetáculo Pálidos, a última montagem da CiaSenhas, companhia curitibana que vem conquistando reconhecimento nacional. Primavera Leste da Minha Nossa Companhia de Teatro, que tem desenvolvido pesquisas importantes e promovido o intercâmbio entre artistas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba. O musical tem direção de Dimis Jean Sores a partir da dramaturgia de Diogo Liberano (RJ).

“O maior destaque, na verdade, é o ecletismo das produções. No ano passado já tivemos uma programação para gostos bem variados, mas este ano verticalizamos. Também resolvemos retomar mais um dos conceitos da Novos Repertórios, que é apresentar novos talentos. Com isso, teremos na programação jovens artistas, mas que já conquistam espaço com trabalhos importantes”, ressalta Michele.

“O evento simboliza também uma tentativa de resistência artística, de unir forças enquanto pensadores da arte e da sociedade e nos darmos um momento do ano para olharmos para nossa criação, a Mostra proporciona este encontro mediado pela cidade e por olhares de profissionais externos como críticos e curadores”, conta a atriz, produtora e tradutora Giovana Soar da companhia brasileira de teatro, responsável pela direção artística da Mostra.

A gestora cultural, Sonia Sobral (SP) já confirmou presença nesta edição, bem como críticos renomados como Valmir Santos (Teatro Jornal/SP), Danielle Avila Small (Questão de Crítica/RJ) e Michele Rolim (Agora/RS). Espera-se também a presença de curadores de importantes festivais do país.

A relação dos espetáculos com a cidade, com o público e o corpo na cena como posicionamento político norteou o processo de escolha da equipe de curadores, que nesta edição conta com a produtora cultural, Loa Campos, com o ator Rodrigo Ferrarini e com o diretor e professor da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Henrique Saidel. “Tentamos desenhar uma programação que contemplasse, na medida do possível, as diferenças. Costuramos, assim, uma grade com espetáculos em espaços fechados (palco italiano, caixa preta, espaços alternativos) e na rua (praças, terminais de ônibus, orelhões etc.). Uma grade com trabalhos de teatro, teatro musical, dança, cabaré, performance. Uma grade com obras que abordam – cada qual à sua maneira – questões identitárias, sociais, raciais e de gênero, sobre lugares de fala. Uma grade composta por artistas já experientes e por artistas que estão iniciando suas carreiras. Uma grade, portanto, em sintonia com o que tem pulsado na cidade e nos corpos, com a cena que construímos juntos, todos os dias, nesses tempos sombrios e estranhos em que estamos vivendo”, destaca Loa Campos.

Propor a discussão do fazer artístico e dos caminhos que o futuro aponta para as artes cênicas é também um dos propósitos da Mostra que inclui ainda na programação encontros, conversas e debates com o intuito de promover trocas e reflexões entre artistas locais, artistas convidados de outras cidades, críticos, pensadores, criadores, programadores de festivais e público.

“Espero que além de repetir o sucesso de público do ano passado, que a Mostra renda bons frutos para as companhias e artistas. Queremos movimentar Curitiba durante os dias de evento e atrair cada vez mais olhares para a nossa cidade”, conclui Menezes.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Dia 17 (sexta)

(15h) - CONVERSA com Sonia Sobral (SP) – Casa 4 Ventos

(21h) - PRIMAVERA LESTE / Minha Nossa Companhia de Teatro - Guairinha

(23h) – SHOW LADY INCENTIVO E AS CONTRAPARTIDAS/Ave Lola – Sede Ave Lola

Dia 18 (sábado)

(12h) - RADIO ATALAIA / Filhas da Fruta e Catarina - Passeio Público

(19h) - NEBLINA CANIBAL (*Estreia) / Maikon K - companhia brasileira de teatro (21h) - P DE PALHAÇO / Cena Hum – Guairinha

(22h) – FESTA / Breguenaits – Jokers (*pago: R$40 e R$20)

Dia 19 (domingo)

(15h) – CONVERSA (Danielle Avila, Edson Bueno, Michele Rolim e Francisco Mallmann) - Estúdio Delírio

(17h) - CABARET VOLTEI / Selvática Ações Artísticas e O Estábulo de Luxo - Guairinha

Dia 20 (segunda-feira)

(19h) – PROJETO QUEER / Rainha de 2 Cabeças – Mini Guaíra

(21h) - PÃO COM LINGUIÇA / Entretantas Conexões em Dança – Guairinha

Dia 21 (terça-feira)

(19h) BILLIE / Dezoito Zero Um Cia de Teatro - Mini Guaíra

(21h) - LEVANTE / Fernando de Proença e Renata Roel – Guairinha

Dia 22 (quarta-feira)

(12h) – AGORA VOCE OUVIRÁ / Henrique Saidel – Mercado das Flores

(19h) - ENTRE CABOCLOS E BAIANAS / Leo Cruz – Teatro Novelas Curitibanas

(21h) - CABARET DAS DIVINAS DIVAS / Ruído Companhia de Teatro - Guairinha

Dia 23 (quinta-feira)

(12h) – O ESCREVEDOR DE HISTÓRIAS/ Marcel Szymanski – Praça Rui Barbosa

(15h) CONVERSA com Valmir Santos (Crítico do Site Teatro Jornal) - Casa 4 Ventos

(19h) - ENTRE CABOCLOS E BAIANAS / Leo Cruz – Teatro Novelas Curitibanas

Dia 24 (sexta-feira)

(12h) – O ESCREVEDOR DE HISTÓRIAS/ Marcel Szymanski – Praça Rui Barbosa

(19h) - <CORPATROZ.EXE> / Cia Corpa - Teatro Novelas Curitibanas

(21h) - OS PÁLIDOS / CiaSenhas - Sede Cia Senhas

Dia 25 (sábado)

(19h) - <CORPATROZ.EXE> / Cia Corpa - Teatro Novelas Curitibanas

(21h) - OS PÁLIDOS / CiaSenhas - Sede Cia Senhas

Dia 26 (domingo)

(15h) – BALANÇO FINAL - Teatro Novelas Curitibanas

(17) – FESTA DE ENCERRAMENTO - Ornitorrinco



A realização deste projeto é da Pró Cult e conta com o incentivo da Ademilar e do Banco do Brasil, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e apoio da Fundação Cultural de Curitiba.

Obs.: Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes dos espetáculos, nos locais das apresentações. Sujeito à lotação dos espaços.

Endereços:

Guairinha (Rua XV de Novembro, 971 - Centro / Telefone: 41 3304 7900).

Mini Guaíra (Rua Amintas de Barros, s/n - Centro / Telefone: 41 3304 7900).

Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 - São Francisco / Telefone: 41 3321 3358).

Ave Lola (Av. Mal. Deodoro, 1227 - Centro / Telefone: 41 2112 9924).

CiaSenhas (Rua São Francisco, 35 - São Francisco / Telefone: 41 3222 0355).

companhia brasileira de teatro (Rua José Bonifácio, 135 - sala 01 - Largo da Ordem / Telefone: 41 3223 7996).

Casa 4 Ventos (Rua da Paz, 51 - Alto da XV / Telefone: 41 3040-3322).

Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n - Centro / Telefone: 41 3350 9940).

Estúdio Delírio (R. Saldanha da Gama, 69 – Centro / Telefone: 41 3016 3769).

Mercado das Flores (Praça Generoso Marques, s/n).

Ornitorrinco (R. Benjamin Constant, 400 – Centro / Telefone: 41 3121 2334).

Jokers (R. São Francisco, 164 – Centro / Telefone: 41 3324 2351).