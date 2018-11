11º Festival de Cinema da Lapa chega com dezenas de atrações gratuitas

Da redação

Entre os dias 21 e 25 de novembro, acontece a 11ª edição do tradicional Festival de Cinema da Lapa, na histórica cidade da Lapa (PR), localizada na região metropolitana de Curitiba. Promovido pelo Instituto Histórico e Cultural da Lapa, em parceria com o Instituto Borges da Silveira, o evento se consolidou como uma das principais celebrações do cinema nacional e contará com uma programação gratuita repleta de atrações especiais.

Durante a programação oficial, serão exibidos gratuitamente ao longo de cinco dias mais de duas dezenas de filmes, divididos em oito diferentes mostras, além da realização de shows, homenagens e exposições. O evento acontece em dois espaços selecionados especialmente para o festival: uma enorme tenda instalada na Alameda David Carneiro e a Sala de Exposições Lafaete Rocha, ambos instalados na Praça General Carneiro, no Centro da Lapa.

O grande destaque da programação ficará por conta da mostra competitiva, que contará com a exibição dos filmes ‘Coração de Cowboy’, ‘Benzinho’, ‘10 Segundos Para Vencer’ e ‘Ferrugem’, que serão exibidos, respectivamente, nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro. Outro grande destaque do festival ficará por conta da já tradicional ‘Sessão da Meia Noite’, que vai apresentar, na madrugada de sexta (24) para sábado (25), a produção norte americana ‘Virgens Acorrentadas’, dirigida pelo paranaense Paulo Biscaia.

O filme utiliza de metalinguagem para contar sua trama, apresentando um roteirista que decide fazer um filme de terror de baixo orçamento em uma mansão sinistra. Mas no decorrer das filmagens, o elenco e equipe se deparam com uma família de assassinos sádicos que reescreveu o roteiro da obra.

A programação oficial trará, também, diversos filmes de curta e longa-metragem que vão ser exibidos na ‘Mostra Infantil’ e na ‘Mostra Infanto-juvenil’, voltadas para as escolas; na ‘Mostra Filmados na Lapa’, somente com produções locais; e nas mostras ‘Curtas-metragens Paranaenses’ e ‘Avec-Associação de Vídeo e Cinema do Paraná’. Para completar a programação oficial, duas exposições fazem parte do evento e ficarão em cartaz na Sala de Exposições Lafaete Rocha: ‘Teatro Guaíra – Nasce um Ícone’, que trará fotografias do acervo de Erick Nissen, e ‘Cinemis’, que vai apresentar o acervo do Museu da Imagem e do Som do Paraná.

Assim em como aconteceu em todas suas edições, o 11º Festival de Cinema da Lapa vai homenagear grandes nomes do cinema nacional com o Troféu Tropeiro da Lapa, que destaca a carreira de grandes artistas brasileiros. Neste ano, o festival vai celebrar a carreira da atriz Nívea Maria, que desembarca na cidade na sexta (23); do ator Osmar Prado, que será homenageado no sábado (24); do diretor paranaense Paulo Biscaia, que será homenageado, na noite de sábado (24,) pelo destaque internacional recebido por seus filmes do gênero horror; e da produtora paranaense Tecnokena, que este ano completa 20 anos de história.

Saiba

Mostra competitiva

A primeira exibição da mostra competitiva será o filme “Coração de Cowboy”, que será apresentado na quinta-feira (22), às 20h. O filme é dirigido por Gui Pereira e conta a história de um cantor de sertanejo universitário que decide dar um tempo na carreira para regressar a sua cidade natal no interior, onde pretende se reconectar com suas raízes. No elenco os destaques são Gabriel Sater e Jackson Antunes.

Na sexta-feira (23), será a vez da exibição do filme “Benzinho”, dirigido por Gustavo Pizzi, cujo enredo aborda a vida de um casal que luta há anos para terminar a obra de sua casa e o drama da mãe, vendedora autônoma, quando o filho mais velho, que joga handebol, é contratado por um grande time da Alemanha e vai deixar a casa dos pais. Já no sábado (24), a partir das 20h, é a vez de “10 Segundos Para Vencer”, dirigido por José Alvarenga Jr e que mostra a extraordinária trajetória de Éder Jofre até se tornar um dos maiores boxeadores da história, mesmo sendo um homem dividido entre a paixão pelo esporte e a vida em família, onde pai e filho se unem na busca de um sonho, o de ser um verdadeiro campeão.

Para completar, no domingo (25), a partir das 15h, será a vez do filme “Ferrugem”, dirigido por Aly Muritiba, que foi o grande vencedor do último Festival de Gramado. O filme aborda o drama da adolescente Tati, que adora compartilhar sua vida nas redes sociais, mas que precisa lidar com as consequências, depois que algo que ela não queria que se tornasse público é divulgado no grupo do WhatsApp de sua turma de colégio. Após a exibição haverá um debate entre o público e o elenco do filme, com a presença do ator global Giovanni de Lorenzi (Deus Salve o Rei), protagonista do filme.

O 11º Festival de Cinema da Lapa é promovido pelo Instituto Histórico e Cultural da Lapa e Instituto Borges da Silveira, com produção à cargo de A Labirinto Produtora. Toda programação é gratuita e aberta para a população da cidade e turistas. Os dois espaços dedicados ao evento ficam na Praça General Carneiro, no Centro da cidade da Lapa (PR). O evento contará com transporte gratuito saindo de Curitiba diariamente. Mais informações no site www.festivalcinemalapa.com.br, nas redes sociais do evento ou pelo telefone (41) 3622-0055.