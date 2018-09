1983: Confira os melhores álbuns lançados há 35 anos

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

Talvez vocês nem imaginem, mas a música produzida em 1983 diz respeito aos sons que escutamos atualmente. Enquanto Michael Jackson começava a sua escalada de dominação mundial com o multipremiado "Thriller", lançado em novembro de 1982 (mas que estourou de fato no ano seguinte), outros artistas surgiam no cenário cultural, despontando como grandes promessas.

Enquanto alguns medalhões, como David Bowie, se mantinham firme e forte nas paradas, outros artistas, como Madonna, surgiam e começavam a despertar interesse dos jovens e adultos. Foi o ano também da mistura do rock com o eletrônico, através das experimentações do New Order e Depeche Mode.

Já em terras brasileiras, após o surgimento bombástico da Blitz, o rock nacional começava a dar as caras e roubar a cena: Os Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho (ainda com Cazuza), despertavam a atenção dos críticos e pavimentavam o caminho para a consagração do gênero, que aconteceu em 1985, com a realização do festival Rock In Rio.

Resumindo: 1983 foi um ano prolífico em bons lançamentos e, aproveitando que hoje é sexta, reunimos aqui os melhores exemplares desse ano para você relaxar e começar a aproveitar o final de semana. Portanto, aperte o play e seja feliz!

Thriller - Michael Jackson

Ok, este álbum é de 1982, mas tomamos a licença poética (se é que dá pra chamar assim) de começar essa lista com ele. Afinal, 1983 foi marcado por Billie Jean, Beat It, Wanna Be Startin'Somethin''', "Human Nature" e, claro, 'Thriller" e seu clipe hipnótico.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/2ANVost0y2y52ema1E9xAZ

Madonna - Madonna

A mulher mais importante da cultura pop começava o seu estrelato com este trabalho, lançado em julho de 83. Os críticos torceram um pouco o nariz, mas a ousadia daquela garota, e o sucesso nas pistas de dança, fizeram o álbum vender 10 milhões de cópias.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/1DWWb4Q39mp1T3NgyscowF

Power, Corruption & Lies - New Order

Falando em pista de dança...Se hoje em dia você, jovem ou adulto, dispõe de uma boa balada para esquecer os perrengues da semana, é muito graças a este clássico do New Order. Foi aqui que a música eletrônica começou a ser formatada como a conhecemos hoje: catalisadora de multidões. Mas nada é tão marcante quanto ouvir as primeiras batidas de Blue Monday, o maior clássico das pistas de todos os tempos.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/6NTrwu1XJ56jBPx7HMksbZ

She's So Unusual - Cyndi Lauper

Cyndi influenciou uma geração inteira (e as seguintes também) com esse disco. Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, Money Changes Everything e She Bop foram os principais hits do trabalho, que transformou Cyndi em um ícone comportamental e da moda nos anos 80.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/1FvdZ1oizXwF9bxogujoF0

Synchronicity - The Police

Engana-se quem pensa que o Nirvana foi o primeiro grupo de rock a desbancar Michael Jackson das paradas. Em 83, o Police conseguiu a façanha e tirou MJ do pódio, após 37 semanas de reinado com Thriller. Muito em parte por causa de Every Breath You Take, uma das canções mais marcantes da década.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/28eOriEfl7IGbQDNvWIWXK

Kill 'Em All - Metallica

O trash metal do primeiro trabalho do Metallica chamou a atenção do público e da crítica, e rendeu 3 milhões de cópias vendidas. A partir daqui, o rock pesado deixou de ser considerado underground e ganhou o mainstream.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/1aGapZGHBovnmhwqVNI6JZ

Let's Dance - David Bowie

Rock, pop e dance surgem camuflados e em estilo único, no álbum mais vendido da carreira de Bowie. Contando com a parceria do guitarrista Nile Rodgers, o camaleão da música atingiu aqui o seu ápice popular, com um álbum que rende frutos até hoje na indústria musical.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/37KYBt1Lzn4eJ4KoCFZcnR

Trilha sonora original do filme Flashdance

Uma verdadeira compilação de hits, o filme estrelado por Jennifer Beals é o "Embalos de Sábado à Noite" dos anos 80. What A Feeling, Maniac e Lady, Lady, Lady continuam a fazer a cabeça de várias gerações.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/5rdy0MyO9GklJMgqfAJOSQ

Cinema Mudo - Os Paralamas do Sucesso

Apesar de Herbert Vianna detestar o resultado final do disco, hits como "Vital e Sua Moto", "Cinema Mudo" e "Patrulha Noturna" embalaram as rotinas de muitos jovens no início da década.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/1ufuoCMD2OXmkUYNDeQxPV

Essa Tal de Gang 90 e as Absurdettes - Gang 90 e as Absurdettes

O estilo new wave do B-52's chegava ao Brasil e ganhava uma identidade peculiar, através da mente original de Júlio Barroso. "Nosso Louco Amor" virou tema de abertura da novela das 8 (na época, ainda passava nesse horário), e o estilo vigoroso do grupo consolidou a proposta apresentada pela Blitz em 1982.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/25W2SJnlRsyCnvDruj2Vge

Lick It Up - Kiss

Quando o Kiss deixou a máscara cair (ou a maquiagem, no caso). Considerado um dos melhores álbuns da carreira do grupo.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/0dD1SMOKBDV1qBadcovw30

Rebel Yell - Billy Idol

Com a crescente popularização da MTV americana, Billy Idol sentiu-se em casa e se tornou, naquela primeira metade dos anos 80, uma das figuras mais carimbadas dos videoclipes. "Eyes Without A Face", além de ser o maior sucesso do disco, é um dos grandes hits da década.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/2FZNWUmgRoP8uJZBaHJdfj

Sweet Dreams (Are Made Of This) - Eurythmics

O que dizer de um álbum que leva, no título, uma das canções mais grudentas e marcantes dos anos 80? Seria até pecado deixá-lo fora desta lista.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/5jNDWA19BJbE24x1UUJGRY

Seven and The Ragged Tiger - Duran Duran

Apesar de dividir opiniões, por causa da experimentação no som, o trabalho do Duran Duran neste disco alcançou o topo das paradas e manteve a banda como uma das preferidas do público na década.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/0jBIq5EY9zRBZJuCE9iuM1

Faster Than the Speed of Night - Bonnie Tyler

"Total Eclipse of the Heart", a música preferida das FM's light e pontapé inicial do que viríamos a conhecer hoje por sofrência. Também é campeão nos karaokês e nas performances em pistas de dança, que apelam para o flashback. Ou seja: caso raro de álbum que vale por apenas uma música.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/4bDeFxQb8zr1HDed1ElE1w

Colour by Numbers - Culture Club

Considerado o melhor trabalho da carreira do Culture Club, transformou Boy George em ícone fashion (há quem discorde). De qualquer forma, "Karma Chameleon" é um hit bastante peculiar, e o aspecto visual e sonoro do grupo permanece até hoje.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/51NPMfa9QfxsYtqzcB2VfY

Labour of Love - UB40

Ficou 100 semanas nas paradas, como um dos álbuns mais vendidos, e a cover de "Red, Red Wine" virou um mega-hit.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/5kxx0oDspXVyGCOjdDjSFi

War - U2

Depois do The Police, o U2 foi outra banda a bater Michael Jackson nas paradas em 83. Mérito dos dois carros-chefe do disco: "Sunday Bloody Sunday" e "New Year's Day". Terceiro álbum da banda, e o primeiro passo para a maturidade sonora que o grupo apresentaria anos depois.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/4Saua162eaEOksYc8TrB74

Murmur - R.E.M.

Primeiro trabalho do R.E.M., definitivamente, uma banda que não deveria ter acabado. O trabalho foi bem recebido por público e crítica, e abriu as portas para o cenário independente, que viria a se consagrar anos depois, com o lançamento de Nevermind, do Nirvana.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/24O8MuUe4K4qtH9BXJ3Ijf

Construction Time Again - Depeche Mode

O synthpop de Depeche Mode, com ecos da new wave, começava a amadurecer e a flertar com diferentes elementos da música eletrônica e do rock, abrindo espaço para um trabalho que influenciou (e muito) a popularização do gênero industrial, no final da década.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/32QIAykZFP3GI8Q5QqoNCD

Barão Vermelho 2

O Barão Vermelho e o talento de Cazuza só viriam a ser consumidos com entusiasmo pelo público a partir do álbum seguinte, "Maior Abandonado". Mas aqui já se traçava o estilo calcado no blues e no hard rock, definindo a identidade de uma das grandes bandas do rock nacional.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/3tPQA9m5HhUPxFi14K9YRr

O Ritmo do Momento - Lulu Santos

Lulu Santos e sua fábrica de hits. De "Um Certo Alguém" a "Como Uma Onda", não teve ninguém no país que tenha passado incólume por esse álbum.

Escute o álbum completo no Spotify: https://open.spotify.com/album/0349MwQT9I1WkcU5gszP6V