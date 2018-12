2 - Destaques da programação (de 15 a 21 de dezembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 15

HBO, 22h

ME CHAME PELO SEU NOME

Título original:Call Me By Your Name

Produção: BRA/EUA, 2017

Direção: Luca Guadagnino

Elenco: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar.

O jovem Elio Perlman passa seus dias entregue a uma existência refinada e às delicias do amor sem compromisso. Certo dia, um universitário americano chamado Oliver se hospeda em sua casa para um estágio com seu pai, um prestigioso especialista em arte greco-romana. O encontro muda para sempre suas vidas, conforme descobrem juntos a beleza inebriante do desejo em meio ao esplendor solar do verão da Lombardia.

- DOMINGO, 16

Telecine Pipoca, 20h

O PASSAGEIRO

Título original: The Commuter

Produção: EUA, 2018

Direção: Jaume Collet-Serra

Elenco: Liam Neeson, Jonathan Banks, Vera Farmiga, Patrick Wilson.

O vendedor de seguros Michael MacCauley faz o mesmo trajeto de trem há 10 anos. No dia em que é demitido, uma misteriosa mulher senta próximo a ele e lhe oferece cem mil dólares.

- SEGUNDA, 17

TCM, 22h

PREMONIÇÃO 2

Título original: Final Destination 2

Produção: EUA, 2003

Direção: David R. Ellis

Elenco: Ali Larter, A.J. Cook, Michael Landes.

Kimberly tem a premonição de que um horrível acidente na estrada matará muitas pessoas, inclusive ela e seus amigos. Assustada com a visão, ela para o carro e impede os que estão atrás de passar. Logo, um policial rodoviário chega e o acidente realmente acontece. Agora, a morte está perseguindo esse grupo de sobreviventes e, um a um, eles estão morrendo como deveriam: na estrada.

- TERÇA, 18

Canal Brasil, 22h00

CANASTRA SUJA

Produção: BRA, 2018

Direção: Caio Soh

Elenco: Adriana Esteves, Bianca Bin, Cacá Ottoni, Emílio Orciollo Netto.

Batista e Maria demonstram ser felizes no casamento, mas as aparências enganam: ele é alcóolatra e ela tem um caso com o namorado da filha mais velha, numa família que está à beira das ruínas.

- QUARTA, 19

MaxPrime, 22h00

ESPÍRITOS FAMINTOS

Título original: They Wait

Produção: EUA, 2007

Direção: Ernie Barbarash

Elenco: Jaime King, Henry O, Colin Foo, Tseng Chang, Michael Biehn, Terry Chen.

Sarah vai ao funeral do tio de seu marido na China e seu filho fica muito assustado porque é o mês dos fantasmas famintos. Depois de ter visões de pessoas mortas, o menino fica doente e Sarah precisa enfrentar uma verdade aterradora para salvá-lo.

- QUINTA, 20

Max, 21h00

PRIMEIRO BAILARINO

Título original: Primeiro Bailarino

Produção: BRA, 2016

Direção: Felipe Braga

Elenco: Documentário

Domínio, dedicação e superação. Os desafios de um brasileiro (Thiago Soares) que saiu do anonimato para se tornar primeiro bailarino da Royal Ballet de Londres.

- SEXTA, 21

Cinemax, 22h00

TIRANDO O ATRASO

Título original: Dirty Grandpa

Produção: EUA, 2016

Direção: Dan Mazer

Elenco: Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch, Aubrey Plaza, Jason Mantzoukas.

Após a morte de sua esposa, Dick Kelly convence seu neto Jason a viajar com ele para a Flórida -faltando apenas duas semanas para o casamento do neto. Durante o trajeto, Jason percebe que seu avô planejou uma viagem sem regras e então ele tentará manter a situação sob controle para poder chegar sem maiores problemas para seu jantar com os padrinhos.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.