2 - Destaques da programação (de 22 a 28 de dezembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 22

HBO, 22h

A ESTRELA DE BELÉM

Título original: The Star

Produção: EUA, 2017

Direção: Timothy Reckart

Elenco: Vini Rodrigues, Cristina Mel, Caique Oliveira.

Bo é um asno muito valente que quer curtir a vida e deixar para trás sua pacata rotina na aldeia. Quando ele encontra coragem para se libertar e se aventurar, ele conhece Ruth, uma ovelha sem rebanho, e Davi, um pombo com altas expectativas. Ao lado de três camelos e outros animais do estábulo, Bo e seus novos amigos seguem uma estrela e se tornam os heróis da melhor história da vida.

- DOMINGO, 23

Telecine Pipoca, 20h

UMA DOBRA NO TEMPO

Título original: A Wrinkle in Time

Produção: EUA, 2018

Direção: Ava DuVernay

Elenco: Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Levi Miller, Mindy Kaling.

Os irmãos Meg e Charles decidem reencontrar o pai, um cientista desaparecido desde que se envolveu em um misterioso projeto. Eles contarão com a ajuda do colega Calvin e de três excêntricas mulheres.

- SEGUNDA, 24

TCM, 22h

RESIDENT EVIL: O HÓSPEDE MALDITO

Título original: Resident Evil

Produção: EUA, 2002

Direção: Paul Anderson

Elenco: Milla Jovovich, Stephen Billington,Eric Mabius, Michelle Rodriguez,Heike Makatsch.

Um misterioso vírus dissemina uma praga em um laboratório secreto. Uma unidade militar especial que é enviada para conter a epidemia terá que enfrentar zumbis, mutantes e até o supercomputador que controla o local. Baseado no jogo Resident Evil. Com Milla Jovovich (O Quinto Elemento).

- TERÇA, 25

Canal Brasil, 22h00

ENTRE NÓS

Produção: BRA, 2013

Direção: Paulo Morelli

Elenco: Caio Blat, Carolina Dieckmann, Maria Ribeiro.

Sete amigos viajam e escrevem cartas para serem abertas após 10 anos. Ao final da viagem, uma tragédia acontece. Mesmo assim, o grupo se reencontra para ler o que haviam redigido.

- QUARTA, 26

MaxPrime, 22h00

O CARMA DE UM ASSASSINO

Título original: Accident Man

Produção: Reino Unido, 2018

Direção: Jesse V. Johnson

Elenco: Scott Adkins, Ray Stevenson, Michael Jai White, Ashley Greene.

Mike Fallon, o Accident Man, é o melhor dos assassinos profissionais. Especialista em mortes sofisticadas que parecem acidentes, intrigam a polícia e deleitam seus clientes. Quando sua ex-namorada Beth é encontrada morta, ao que tudo indica, pelas mãos de um de seus parceiros assassinos, Fallon deixa sua vida de matador de aluguel e coloca suas habilidades à serviço de vingar a morte da única pessoa com quem se importava.

- QUINTA, 27

Max, 21h00

UM CONTO INDIANO

Título original: 7 Jours Pas Plus

Produção: Bélgica, 2017

Direção: Héctor Cabello Reyes

Elenco: Benoit Poelvoorde, Pitobash, Alexandra Lamy.

As vidas de dois homens se cruzam de forma algo aleatória no dia em que Ajith, um indiano, aparece do nada diante de Pierre, um francês solteiro e rabugento. Sem falar o idioma local, Ajith traz consigo um pedaço de papelão onde se lê um endereço localizado na outra ponta da cidade. Coincidências e absurdo acontecerão assim que Pierre decide levar Ajith ao seu destino.

- SEXTA, 28

Cinemax, 22h00

CÃES DE GUERRA

Título original: War Dogs

Produção: EUA, 2016

Direção: Todd Phillips

Elenco: Miles Teller, Jonah Hill, Eddie Jemison, Kevin Pollak, Bradley Cooper.

Dois amigos de Miami Beach decidem tirar proveito de uma iniciativa durante a Guerra do Iraque que permite que pequenas empresas dos EUA tenham contrato com o exército. À medida que melhora o status do negócio, eles fecham um contrato multimilionário para armar o exército afegão. Mas logo percebem que este contrato trará mais dores de cabeça que alegrias.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.