Neste final de Julho o Mercado Livre de Energia completa 20 anos no Brasil com a primeira autorização de funcionamento dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para uma empresa comercializar energia no ambiente de contratação livre. A empresa pioneira desse mercado foi a Tradener de Curitiba, que simultaneamente ao mercado também completa 20 anos. O mercado conta hoje com cerca de 230 empresas comercializadoras de energia livre. Esse mercado faturou no fechamento de 2017 R$ 110 bilhões.

Baixo investimento

Franquias de baixo investimento e rápido retorno atraem cada vez mais empresários. Exemplo é o Grupo Carro e Sofá Limpo (CSL), que chega ao quarto ano de atividade com presença em 15 estados e 395 municípios, somando 44 franqueados. Com serviços de higienização e impermeabilização de estofados e carpetes, residenciais, comerciais e automotivos, o grupo realiza, mensalmente, 1,6 mil atendimentos.

Empreender

No próximo dia 2 acontece o How Insights – As Faces do Empreendedorismo, um evento que reunirá empresas, iniciativas e start ups para compartilhar vivências no mundo do empreendedorismo. O evento gratuito será às 19h, no Teatro Ebanx Regina Vogue, no Shopping Estação.

Treinamento

A BWT Operadora, reconhecida por suas séries de ações de capacitação e valorização do profissional do tradeturístico, encerrou a última semana com a capacitação de quase 60 profissionais em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. As agendas integram a campanha #AgenteDeValor da operadora e que é responsável, anualmente, pelo treinamento de quase 1.000 profissionais em todo o Brasil.

Programa de trainee busca diversidade com captação às cegas

Com o tema “Talentos Diversos e Futuros Possíveis”, a Votorantim Cimentos adota processo seletivo que está chegando no Brasil após fazer sucesso na Europa e nos Estados Unidos

Honoris Causa

O reitor do Centro Universitário Internacional Uninter, Benhur Gaio, acaba de entrar para o seleto grupo de Doutores Honoris Causa. O prêmio é concedido pela Organização das Américas para a Excelência Educativa (ODAEE), sediada em Frankfurt, na Alemanha.

Aeroespacial

Aproximadamente 86% das empresas do setor aeroespacial e de defesa prevê integração do Blockchain aos seus sistemas corporativos dentro de três anos, segundo o estudo da Accenture (NYSE: ACN).

* A moagem de cana-de-açúcar pelas unidades produtoras da região Centro-Sul alcançou 45,31 milhões de toneladas na 2ª metade de junho, contra 47,71 milhões de toneladas verificadas no mesmo período na safra 2017/2018.

* O musical “Bob Zoom em: O Trem de Ferro” vem a Curitiba, nos dias 28 e 29 de julho, no Teatro Ebanx Regina Vogue, dentro do Shopping Estação.