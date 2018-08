22º Shinobi Spirit abre inscrições online para concursos de cosplay, k-pop e campeonato de game

Redação Bem Paraná

Com inscrições já abertas, o 2º Campeonato League of Shinobis organizado pela loja One Game Informática traz batalhas épicas aos mapas de League of Legends! O campeonato acontece em duas etapas, as classificatórias online e a grande final na arena Insert Coin de computadores do evento. Em League of Legends, os jogadores assumem o papel de "invocadores", controlando campeões com habilidades únicas e que lutam com seu time contra outros invocadores ou campeões controlados pelo computador. No modo mais popular do jogo, o objetivo de cada time é destruir o Nexus da equipe adversária, uma construção localizada na base e protegida por outras estruturas. Cada jogo de League of Legends é distinto, pois os campeões sempre começam fracos e progridem através da acumulação de ouro e da experiência ao longo da partida.

Enquanto os gamers se divertem atrás dos pcs, os K-Poppers preparam seus figurinos e ensaiam suas coreografias pois as 00:01 horas do dia 30/08 abrem as inscrições para etapa online do maior concurso de K-Pop de Curitiba, o Concurso K-Pop Spirit, que já teve uma etapa classificatória no evento de mesmo nome e terá sua final no 22º Shinobi Spirit. K-Pop (abreviação de korean pop - música pop coreana ou música popular coreana) é um gênero musical originado na Coreia do Sul que se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisuais. Embora designe todos os gêneros de "música popular" dentro da Coreia do Sul, o termo é usado mais frequentemente em um sentido mais restrito para descrever uma forma moderna da música pop sul-coreana, que abrange estilos e gêneros incorporados do ocidente como pop, rock, hip hop, R&B além de suas raízes tradicionais de música coreana.

Ícones da cultura pop, os cosplayers tem no 22º Shinobi Spirit seu espaço garantido. Nesta edição o evento terá seu tradicional concurso de cosplay, mas desta vez somente em uma categoria (desfile), pois sediará uma das etapas seletivas do maior concurso de cosplay do mundo, o WCS (World Cosplay Summit). Cosplay é a abreviação de costume play, que podemos traduzir como "representação de personagem a caráter". O termo refere-se a atividade que consiste em se fantasiar e interpretar um personagem real (artista) ou fictício (personagem de anime, mangá, hq, videogame, entre outros). Os praticantes dessa atividade chamam-se cosplayers.

WCS BRASIL

No Brasil, o World Cosplay Summit (WCS) chegou no ano de 2006, onde 20 duplas de vários lugares do país foram selecionadas para disputar o direito de representar o Brasil na final realizada no Japão. Já em sua primeira participação o Brasil se consagrou como o melhor do mundo e ganhou mais outras duas edições, em 2008 e 2011. O Shinobi Spirit sediará uma das seletivas da WCS BRASIL e a dupla vencedora desta etapa irá para a final do WCS – Etapa Brasil em São Paulo. A dupla vencedora da etapa final Brasil irá disputar a Final Mundial no Japão com tudo pago!



Shinobi Spirit:



O Shinobi Spirit é um evento de cultura pop que acontece semestralmente na cidade de Curitiba, criado em 2009 e estrategicamente planejado para atender a um nicho cultural que vem crescendo juntamente com o evento. O objetivo desta iniciativa é a livre divulgação e popularização da cultura pop na capital paranaense. O evento, que está em sua 22ª edição, oferece ao público uma experiência única com o melhor da cultura pop (nerd, geek, otaku, kpopper, gamer), com diversas atividades como concurso de cosplay, concurso de karaokê, matsuri dance, concurso de KPop, palestras, card games, rpg, board games, swordplay, airsoft, arco e flecha, campeonatos e freeplay na área de games, quiz, exposição de colecionáveis e atividades de fã-clubes, além da presença de vários convidados nacionais e internacionais, como web celebridades, blogueiros, dubladores, atores, humoristas, Djs e shows de bandas.



SERVIÇO:

Evento: 22º Shinobi Spirit – SSCWB2018

Data: 6 e 7 de Outubro

Local: Paraná Clube Kennedy (Sede Social)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/22-shinobi-spirit__310523

Mais informações: http://www.sscwb.com.br/