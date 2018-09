3 - Em Recife, ato político compara mulheres de esquerda a cadelas

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - "Dou para CUT pão com mortadela e para as feministas, ração na tigela.

As mina de direita são as top mais belas enquanto as de esquerda têm mais pelos que as cadelas."

Este é o principal verso da música tocada num trio elétrico em ato público de apoiadores do candidato Jair Bolsonaro (PSL) que ocorre na manhã deste domingo (23) na Avenida Boa Viagem, no Recife. Trata-se de uma paródia da música Baile da Favela.

Em outro trecho, o deputado Jean Wyllys (PSOL) é citado. "Bolsonaro, capitão da reserva. Bolsonaro casou com a cinderela enquanto Jean Wyllys só tá vendo novela."

O ato teve início às 9h. Muita pessoas vestiam camisa da seleção brasileira e seguravam cartazes com frases que destacavam "a família, a moral e os bons costumes."