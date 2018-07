3 - Heroína dos anos 1980, princesa She-Ra ganha versão repaginada no streaming

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem cresceu nos anos 1980 provavelmente lembra da She-Ra, a princesa do poder com sua cinturinha fina, longos cabelos louros e roupa branca curta. A heroína vai ganhar em novembro uma versão repaginada na plataforma de streaming Netflix.

A produção executiva será de Noelle Stevenson, roteirista de HQs como Nimona e Lumberjanes, em parceria com a DreamWorks.

O site Entertainment Weekly divulgou nesta segunda-feira (16) as primeiras imagens da heroína redesenhada.

Como a série original de 1985, a protagonista, Adora, é irmã gêmea de He-Man. Ela foi sequestrada ainda bebê e levada para o planeta Ethéria.

"Nós realmente começamos do mesmo ponto do show original porque Adora tem uma história incrível", disse Stevenson ao Entertainment Weekly.

"Ela é separada da família ainda bebê, enviada para outro planeta, adotada por um vilão e criada por ele nesse exército maligno. Ela cresceu achando que os vilões estão fazendo a coisa certa e que as princesas são as malvadas. E assim acompanhamos sua crise de fé, quando ela começa a experimentar o mundo e percebe que há mais do que ela conhecia."

O desenho original teve 93 episódios e foi exibido entre 1985 e 1987 nos Estados Unidos. No Brasil foi exibido pela Globo. Os episódios da série clássica já estão disponíveis no catálogo da Netflix.