41 anos sem Elvis Presley: Rogério Cordoni relembra o Rei no Hard Rock Café

Redação Bem Paraná com assessoria

Amanhã, 16 de agosto, o mundo lembra os 41 anos sem Elvis Presley. Para marcar a data, ninguém melhor do que Rogério Cordoni para encantar o público no palco principal do Hard Rock Café Curitiba. Um tributo especial relembrará as músicas que marcaram a história. Rogério Cordoni e BigBandShow fazem uma homenagem ao Rei do Rock’n’Roll com os grandes clássicos do ídolo, dentro da programação da Elvis Week, quando fãs do mundo todo prestam homenagens e inclusive fazem vigília em Graceland. O show começa às 20h30 e não haverá cobrança de ingresso, apenas o que for consumido.

“No dia 16/08/1977, logo que soube da notícia, minha mãe - Dona Meri - foi até a loja Rei do Disco e comprou um LP do Elvis. São muitas histórias de vida envolvendo o rei”, conta Cordoni. “E essa data é praticamente um dia sagrado para os fãs do Elvis. É um ídolo no qual me inspiro e utilizo esse sucesso não apenas para propagar o rock´n´roll pelo mundo mas também para fazer o bem, com ações sociais que, com certeza, representam muito bem a imagem do Elvis.”

A identificação com o rei do rock aconteceu ainda com Rogério pequeno, quando a avó materna, dona Amanda, certo dia o chamou pela primeira vez de Elvis. Daí para frente as coisas tiveram um peso maior na vida do artista. O que começou na brincadeira, fez com que Rogério Cordoni passasse a usar o cabelo diferenciado e a erguer a gola de suas camisas nas fotos de família. Influências que teve do rei do rock através dos filmes da infância na sessão da tarde. Resolveu então se aventurar nos caminhos do rock and roll.

Hard Rock Café Curitiba

Rua Buenos Aires, 50 - Batel

http://www.hardrock.com/cafes/curitiba/pt/ ou (41) 3091-6060

www.rogeriocordoni.com.br