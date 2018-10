78,8% dos cursos da UFPR avaliados no Enade 2017 têm conceito 4 e 5, os dois maiores do indicador

UFPR

Quase 80% dos 66 cursos da UFPR avaliados na edição 2017 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) obtiveram Conceito Enade 4 ou 5 (os dois maiores na escala do indicador). O percentual está bem acima da média nacional, que é de 30% dos cursos com conceito 4 e 5. O Enade 2017 avaliou cursos de licenciatura e de exatas e os primeiros resultados foram divulgados na terça-feira (9). Veja abaixo a tabela completa dos cursos da UFPR avaliados.

O Conceito Enade é um dos indicadores de qualidade da educação superior calculados anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a partir dos resultados do Enade.

O Enade avalia o desempenho dos estudantes que estão concluindo os cursos de graduação. O exame é feito em ciclos avaliativos trienais: a cada três anos fazem o exame os alunos concluintes de um determinado grupo de cursos. Assim, em 2017 prestaram o exame alunos dos seguintes cursos, que haviam passado pelo Enade pela última vez em 2014:

– Bacharel nas áreas de arquitetura e urbanismo; engenharia ambiental; engenharia civil; engenharia de alimentos; engenharia de computação; engenharia de controle e automação; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia florestal; engenharia mecânica; engenharia química; engenharia; e sistema de informação;

– Bacharel ou licenciatura em ciência da computação; ciências biológicas; ciências sociais; filosofia; física; geografia; história; letras – português; matemática; e química.

– Licenciatura em artes visuais; educação física; letras – português e espanhol; letras – português e inglês; letras – inglês; música; e pedagogia;

– Tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas; gestão da produção industrial; redes de computadores; e gestão da tecnologia da informação.

Resultados da UFPR

Dos 66 cursos da UFPR cujos alunos fizeram o Enade no ano passado, 26 ficaram com Conceito Enade (CE) 5 e 26, com CE 4. Na soma, 78,8% dos cursos avaliados estão no topo da escala do indicador. Nove cursos receberam CE 3 e dois receberam CE 2. Três cursos ficaram sem conceito, porque não atingiram o mínimo de dois estudantes no exame.

Dos 66 cursos, 28 (42,4%) mantiveram o Conceito Enade de 2014; 16 (24,2%) aumentaram o CE, enquanto 13 (19,7%) tiveram o CE reduzido. Seis cursos passaram pelo Enade pela primeira vez e três ficaram sem conceito.

Um dos aspectos que chama a atenção no resultado da UFPR é o ótimo desempenho dos cursos de licenciatura – aqueles que formam professores para a educação básica, como Pedagogia, Matemática, Química, Física, História Geografia e Letras. Dos 30 cursos de licenciatura da universidade avaliados no Enade 2017, 27 (90%) obtiveram Conceito Enade 4 ou 5.

“Este é um ponto muito importante, porque confirma que estamos preparando bem os profissionais que vão preparar nossas crianças e jovens nas escolas de ensino fundamental e médio”, afirma o pró-reitor de Graduação e Educação Profissional da UFPR, Eduardo Barra.

Barra parabenizou as coordenações dos cursos que conseguiram manter ou aumentar as notas. “Nós sabemos como se empenharam para isso. O empenho e a dedicação das coordenações de curso no esclarecimento e acompanhamento de todo o processo de realização do Enade pode ser decisivo no resultado do exame”, destacou.

De acordo com o pró-reitor, outras instituições públicas tiveram desempenho semelhante ao da UFPR: “Isso mostra o quanto as universidades públicas são imprescindíveis se quisermos manter um padrão mínimo de qualidade no ensino superior, em particular na formação de professores para a educação básica, segmento no qual, hoje, as instituições públicas respondem por menos do que 30% das matrículas”.

Resultados nacionais

O Enade 2017 teve 537.360 estudantes inscritos, de 1.478 instituições de ensino superior e 10.570 cursos presenciais e a distância, distribuídos em 44 áreas.

Os resultados apontaram, na média, superioridade dos cursos presenciais em relação aos ministrados a distância. Entre os cursos a distância, 45,7% obtiveram Conceito Enade 1 ou 2, considerados insatisfatórios e só 14,8% têm conceito 4 ou 5.

Entre os cursos presenciais, o percentual de cursos com conceito insatisfatório cai para 32,5% e 28,5% têm conceito 4 ou 5.