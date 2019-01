99 lança promoção de Happy Hour em Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria

A 99, aplicativo de transporte urbano que integra a empresa global DiDi Chuxing, agora vai fazer parte do Happy Hour dos curitibanos. A startup criou uma promoção especial e inédita na capital paranaense: toda quinta-feira, além de descontos aplicados automaticamente em corridas para bares e complexos gastronômicos selecionados da cidade, semanalmente, um empreendimento diferente vai oferecer chope grátis para quem chegar de 99Pop.

Nesta semana, no dia 31 de janeiro, os descontos contemplam 13 endereços: Mercado Sal, Vila Urbana, Whatafuck Batel, Cadore, Distrito 1340, Fresh Live Market, Vila Yamon, Pátio Faivre, Shopping Hauer, Shopping Itupava, Street 444, Mercadoteca e Souq. Dessa vez, o chope pilsen grátis será oferecido no Mercado Sal. A programação é alterada semanalmente e ficará disponível todas as quintas-feiras no aplicativo da 99.

Para participar, basta chamar um 99Pop (categoria de carros particulares) para fazer uma corrida até um dos bares participantes. O desconto de 25% será aplicado automaticamente sobre o valor da corrida. Para pegar o chope no bar selecionado da semana, é preciso mostrar o comprovante da corrida.

Sobre a 99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 600 mil motoristas a 18 milhões de passageiros em mais de 1 mil cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a startup oferece três tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Taxi, categoria que cobre todo o Brasil; e 99Top, serviço premium de táxis de luxo oferecido em São Paulo. Para mais informações sobre o Happy Hour, acesse o sitehttps://99app.com/cwb/happyhour/.