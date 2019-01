A 50 dias do Carnaval, Rio e Olinda terão final de semana de folia

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ, SALVADOR, BA, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Faltam 50 dias para o Carnaval, mas nas cidades brasileiras com as maiores tradições carnavalescas a folia já começou, ou está prestes a começar.

As agendas oficiais dessas cidades ainda não foram divulgadas, mas a Folha separou as melhores opções para as próximas semanas de Rio, Olinda e Salvador.

Neste final de semana, a programação carioca conta com cortejos de blocos conhecidos dos foliões, como a Orquestra Voadora e o Toca Rauuul, festas com a temática Carnaval e ensaios de escola de samba do Grupo Especial, como Mangueira e São Clemente.

No sábado (12), o Parque das Figueiras, na Lagoa, zona sul, receberá para uma festa gratuita os blocos Orquestra Voadora e Que Bloco É Esse?, a partir das 14h.

Mais tarde, às 19h, no mirante do Pasmado, em Botafogo, zona sul, será a vez do Bloco Noites do Norte, que toca ritmos do Pará, como o Carimbó, se apresentar de graça. À noite, a Mangueira promove ensaio show na quadra da escola de samba, na zona norte, às 22h, com ingressos a partir de R$ 40.

No domingo (13), será a vez do bloco Toca Rauul, que entoa músicas de Raul Seixas com pegada de fanfarra, sair em cortejo no parque das Figueiras, Lagoa, a partir das 14h, também de graça. As escolas Mangueira e São Clemente fazem um samba na quadra desta última, no centro do Rio, às 17h, com ingressos a partir de R$ 30.

Em Pernambuco, a folia no Recife e em Olinda (PE) costuma começar logo após a virada do ano. Neste final de semana, os festejos acontecem no domingo (13) em Olinda, com o ensaio da Pitombeira dos Quatro Cantos, uma das troças carnavalescas mais tradicionais de Olinda, fundada em 1947, com cortejo que percorrerá as ladeiras históricas da cidade a partir das 13h.

A segunda opção é a festa no Clube Vassourinhas de Olinda, que terá ensaio e cortejo do bloco Menino da Tarde, a partir das 12h de domingo, com ingressos a R$ 10.

A folia em Salvador (BA) começa só na próxima quinta-feira (17), com a tradicional Lavagem do Bonfim, na qual centenas de milhares de pessoas participam de cortejo de oito quilômetros entre a Igreja da Conceição da Praia e a Basílica do Bonfim. De caráter religioso, a festa tem seu lado pagão: grupos de fanfarra e bandas de percussão se apresentam durante o trajeto.

No dia 02 de fevereiro, a festa é no Rio Vermelho. Desde a madrugada, devotos e adeptos do candomblé vão até a praia para homenagear Iemanjá, orixá considerada a rainha dos mares. Durante todo o dia, bandas e grupos folclóricos apresentam-se nas ruas do mais boêmio dos bairros de Salvador.

O pré-Carnaval oficial de Salvador acontece nos dias 23 e 24 de fevereiro, sábado e domingo da semana anterior à festa, este ano marcada para 5 de maio.

RIO DE JANEIRO

Sábado - 12/01

Grito de Carnaval dos Sambistas - Série A e Especial

Tipo: Festa com enredo das escolas de samba de 2019

Local: Quadra da Viradouro, Avenida do Contorno, 16, Niterói (RJ)

Horário: 13h às 23h59

Custo: Grátis

Link: https://www.facebook.com/events/282691959266741

Abertura Nada Oficial do Carnaval de Rua

Tipo: Festa com cortejos de Orquestra Voadora e Que Bloco É Esse?

Local: Parque das Figueiras, Avenida Borges de Medeiros 1426, Lagoa, zona sul

Horário: das 14h às 22h

Custo: Grátis

Link: https://www.facebook.com/events/357442231743570/

Bloco Noites do Norte

Tipo: Cortejo de rua

Local: Mirante do Pasmado, Rua Bartolomeu Portela, Botafogo, zona sul

Horário: 19h

Custo: Grátis

Link: https://www.facebook.com/events/326198374654324/

Cadybloco #PraCausar + Sereias da Guanabara

Tipo: Festa com temática de bloco de carnaval

Local: Hub RJ, Avenida Professor Pereira Reis, 50, Santo Cristo, centro

Horário: 20h às 6h

Custo: R$ 20 a R$ 25 (antecipado); R$ 30 na hora até 23h; R$ 40 depois das 23h

Link: https://www.facebook.com/events/282691959266741/

Tuque do Desejo

Tipo: Festa com temática de bloco de carnaval

Local: Street Lapa, Avenida Gomes Freire, 599, Lapa, centro

Horário: 22h às 4h

Custo: R$ 10 com nome na lista; R$ 15 sem nome na lista (depois de meia noite)

Link: https://www.facebook.com/events/376205039807876/

Ensaio Show da Verde Rosa (Mangueira)

Tipo: Festa na quadra de escola de samba

Local: Quadra da Mangueira, Rua Visconde de Niterói, 1072, Mangueira, zona norte

Horário: 22h às 3h

Custo: R$ 40

Link: https://www.facebook.com/events/2276477482627907/

Domingo - 13/1

Abertura Nada Oficial do Carnaval de Rua - Toca Rauuul

Tipo: festa com cortejo do bloco Toca Rauul

Local: Parque das Figueiras, Avenida Borges de Medeiros, 1426, Lagoa, zona sul

Horário: 14h às 22h

Custo: Grátis

Link: https://www.facebook.com/events/362274637663125/https://www.facebook.com/events/362274637663125/

Ensaio do bloco Tambores de Olokum

Tipo: ensaio de bloco de carnaval

Local: Aterro do Flamengo, altura do bar Belmonte

Horário: 16h

Custo: Grátis

Link: Não tem

Ensaio do Bloco Orquestra Voadora

Tipo: ensaio de bloco de carnaval e festa com DJ

Local: Arena Carioca Fernando Torres, Parque Madureira, Rua Bernardino de Andrade, 200, Madureira, zona oeste

Horário: 18h

Custo: R$ 10 inteira; R$ 5 meia

Link: https://www.facebook.com/events/2383371891733594/

Samba de Verão

Tipo: samba com apresentações de músicos das escolas Mangueira e São Clemente

Local: Quadra da São Clemente, avenida Presidente Vargas, 3102, Cidade Nova, centro

Horário: 17h às 23h30

Custo: R$ 30, a consultar mudanças na portaria do evento

Link: https://www.facebook.com/events/201057577469261/?active_tab=about

OLINDA

13/01- Ensaio e saída da Pitombeira dos Quatro Cantos.

Tipo: Ensaio de troça carnavalesca, com cortejo

Local da concentração: sede da Pitombeira, rua 27 de Janeiro, 128, em Olinda

Horário: 13h

Custo: Grátis

13/01 Festa e saída do Menino da Tarde

Tipo: festa com temática de Carnaval e cortejo

Local da concentração: sede do Clube Vassourinhas de Olinda, rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15

Horário: 12h

Custo: R$ 10

19/01 Festa open bar e saída do Trinca de Ás

Tipo: festa com temática de Carnaval e cortejo

Local: Manny Deck, na rua do Sol, 468, em Olinda

Horário: 14h

Ingressos: R$ 80

26/01 Prévia Hoje a Mangueira Entra

Tipo: festa com temática Carnaval

Atrações: show da Banda Eddie, orquestra de frevo, samba de Cris Galvão e Dj Lala K

Local: Clube Atlântico de Olinda, na avenida Sigismundo Gonçalves, 1002

Horário: 17h

Custo: ingresso 2º lote - meia R$45, social R$ 70 e inteira R$ 90

27/01 Ensaio e saída da Pitombeira dos Quatro Cantos

Tipo: ensaio de troça carnavalesca e cortejo

Local: sede da Pitombeira, na rua 27 de Janeiro, 128, em Olinda

Horário: 13h

Custo: Grátis

27/01 festa e saída do John Travolta

Tipo: ensaio e cortejo

Local: Clube Atlântico de Olinda, na avenida Sigismundo Gonçalves, 1002

Horário: 12h

Custo: Grátis

01/02 Mulher na Vara

Tipo: festa com temática Carnaval

Atrações: orquestra de frevo, samba do Preto Velho e banda Madeira Delay

Local: Clube Atlântico de Olinda, na avenida Sigismundo Gonçalves, 1002

Custo: ingresso no 1º lote - mesas R$ 350, individual R$ 60

Horário: 21h

02/02 Baile da Macuca

Tipo: Festa com temática carnaval

Atrações: show de Otto, orquestra de frevo do maestro Oséas e DJ 440

Clube Atlântico de Olinda, na avenida Sigismundo Gonçalves, 1002

Custo: ingresso no lote atual - meia R$ 55, social R$ 65 e inteira R$ 110.

Horário: 19h

03/02 - Ensaio e saída da Pitombeira dos Quatro Cantos

Tipo: ensaio de troça carnavalesca com cortejo

Local: sede da Pitombeira, na rua 27 de Janeiro, 128, em Olinda

Horário: 13h

Custo: grátis

03/02 Festa open bar e saída da Ceroula de Olinda

Tipo: festa com temática Carnaval

Atrações: Sem Razão e orquestra de frevo do maestro Oséas

Clube Atlântico de Olinda, avenida Sigismundo Gonçalves, 1002

Ingressos: R$ 70

Horário: 12h

09/02 Baile Vermelho e Amarelo do bloco Eu Acho é Pouco

Local, horário e atrações: a definir

15/02 Enquanto Isso na Sala da Justiça

Tipo: shows com temática Carnaval

Atrações: Jorge Ben Jor, Academia da Berlinda, Francisco El Hombre, samba do Preto Velho

Local: pavilhão do Centro de Convenções, na avenida Professor Andrade Bezerra, sem número

Ingressos: lote atual - meia R$60, social R$ 60 + 1kg de alimento e inteira R$ 120.

Horário: 22h

16/02 Trote do Elefante de Olinda

Tipo: ensaio com cortejo

Local: Praça do Carmo, Olinda

Horário: 18h

Custo: grátis

16/02 Prévia do Amantes de Glória

Tipo: ensaio

Atração: orquestra do maestro Lessa

Local: Praça Dom Bosco, na Boa Vista

Horário: 15h

Custo: grátis

17/02 ensaio aberto e saída do Eu Acho é Pouco

Tipo: ensaio com cortejo

Praça Laura Nigro, Olinda

Horário: 9h

Custo: grátis

17/02 Ensaio e Saída da Pitombeira dos Quatro Cantos

Tipo: ensaio com cortejo

Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos, Olinda

Horário: 13h

Custo: grátis

23/02 Cortejo do Boi da Macuca

Tipo: cortejo

Local: sede do Cariri Olindense, na rua Cândida Luisa, no Guadalupe, em Olinda

Horário: 18h

Custo: Grátis

24/02 Saída do Tá Maluco

Tipo: cortejo

Local: Praça João Lapa, em Olinda

Horário: 9h

Custo: grátis

24/02 Arrastão da Ceroula

Tipo: cortejo

Local: Praça do Carmo, em Olinda

Horário: 17h

Custo: Grátis

28/02 Saída do Escuta Levino

Tipo: cortejo

Praça Maciel Pinheiro, no Recife

Horário: 20h

Custo: Grátis

SALVADOR

FESTAS POPULARES: Lavagem do Bonfim

Tipo: cortejo

Dia: 17 de janeiro

Local: Do Comércio até a Basílica do Bonfim

Gratuito

Festa de Yemanjá

Dia: 02 de fevereiro

Local: Rio Vermelho

Gratuito

Lavagem de Itapuã

21 de fevereiro

Local: Itapuã

Gratuito

Fuzuê

Tipo: festa com temática Carnaval

Dia: 23 de fevereiro

Local: Do Clube Espanhol ao Farol da Barra

Gratuito

Furdunço

Dia: 24 de fevereiro

Local: Do Clube Espanhol ao Farol da Barra

Gratuito

ENSAIOS DE VERÃO

Olodum

Dias:15 e 29 de janeiro

Local: Praça Tereza Batista, no Pelourinho

Preço: R$ 70,00

Malê Debalê

Dias: 10 e 31 de janeiro, 21 de fevereiro

Praça Quincas Berro D'água no Pelourinho

Preços: R$ 30 e R$ 60

Cortejo Afro

Dias: Todas as segundas-feiras de janeiro e fevereiro

Local: Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho

Preços: R$ 30 e R$ 60

Harmonia do Samba

Dias: Todas as segundas-feiras de janeiro

Local: Área Verde do Wet'n Wild

Preços: R$ 60 e R$100

Léo Santana

Baile da Santinha

Dias:Todas as sextas de janeiro

Local: Área Verde do Wet'n Wild

Preço: R$ 50

Parangolé

Dias: 13, 20 e 27 de Janeiro

Local: Arena Fonte Nova

Preços: R$ 40, R$ 80 e R$ 120

Margareth Menezes

Dias: 20 de janeiro

Local: Mercado Iaô, na Ribeira

Preço: R$ 10 e R$ 20

Jau

Dias: 31 de janeiro, 7, 14 e 21 de fevereiro

Local: Largo Tereza Batista, no Pelourinho

Preços: Entre R$ 70 e R$ 180

ÀTTØØXXÁ

Dias: 20 de janeiro, 08 e 22 de fevereiro

Local: Trapiche Barnabé (20/01) e Largo Tereza Batista no Pelourinho (08 e 22.02)

Preços: R$ 15 e R$ 30