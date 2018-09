A Bela e a Fera nas Cataratas

Da redação

O Bourbon Cataratas Convention Spa & Resort receberá o musical A Bela e a Fera no dia 02 de setembro em duas sessões, às 15h e 18h. A Rede está com tarifas especiais a partir de R$ 399 em apartamento duplo e cortesia de duas crianças de até 11 anos. Será uma oportunidade imperdível de viver momentos emocionantes com a Bourbon e a Bela e a Fera. Os pacotes para o final de semana do musical não incluem o valor do ingresso que pode ser adquirido pelo site http://www.aloingressos.com.br