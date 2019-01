A cada dia, polícia flagra 233 excessos de velocidade

A fiscalização das equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nas rodovias estaduais que cortam o Litoral do Paraná flagrou mais de 7 mil veículos com velocidade acima do permitido na via e duas pessoas perderam a vida vítimas de atropelamento nos primeiros 30 dias do verão (de 21 de dezembro à 21 de janeiro). O balanço do Batalhão aponta ainda que houve aumento de 17,91% nos acidentes e de 4,55% de pessoas feridas em comparação com o mesmo período da temporada anterior.

Neste verão, o BPRv registrou 79 acidentes com 46 pessoas feridas e dois óbitos ( por atropelamento), enquanto que na temporada anterior foram 67 acidentes com 44 feridos e nenhum óbito. As duas mortes ocorridas nesta temporada foram por atropelamento e ocorreram na rodovia Alexandra-Matinhos (PR 508). No ano anterior não houve óbitos por esse tipo de acidente. “A rodovia tem uma pista boa, de mão dupla, porém em dias chuvosos é muito perigosa, tanto que as duas mortes por atropelamento aconteceram no período da noite e com a pista molhada por conta da chuva”, salientou o Comandante da 1ª Companhia do BPRv, capitão Idevaldo de Paula Cunha Júnior.

A contabilização do Batalhão Rodoviário aponta ainda que a embriaguez ao volante é outra preocupação dos policiais rodoviários. Nesta temporada de verão já foram lavradas 33 notificações com multa e oito com prisão do condutor, números superiores aos registrados no verão passado (24 e 7, respectivamente). Nos primeiros 30 dias de Operação Verão, as equipes fizeram 743 testes com bafômetro (aplicação do etilômetro), 980 testes no verão passado (aumento de 24,18%).

A Operação Verão segue até o dia 10 de março, logo após o Carnaval.

Comportamento do motorista na chuva também preocupa autoridades

“Observamos o comportamento do motorista, que não adapta a direção quando se depara com chuva, desenvolvendo a mesma velocidade como se a pista estivesse seca, acarretando em acidentes e autuações”, apontou o Comandante da 1ª Companhia do BPRv, capitão Idevaldo de Paula Cunha Júnior, explicando uma das razões para os acidentes no Litoral.

Na estrada, em caso de chuva, o condutor deve reduzir a velocidade, acender as luzes e manter uma distância segura do veículo à frente para que haja espaço para manobra caso seja necessário. Em alguns trechos, como o que passa pela Serra do Mar em que é comum a incidência de neblina, a orientação é dirigir com cautela, sem acionar o pisca-alerta e não estacionar no acostamento. Caso a visibilidade esteja comprometida, o motorista deve procurar um local seguro para parar e aguardar a melhora no tempo.

Nos finais de semana o fluxo de veículos aumenta e, consequentemente, os riscos de acidentes. Por isso os motoristas devem redobrar a atenção para evitar infrações.