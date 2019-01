A caminho do Flamengo, Bruno Henrique se despede do Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A caminho do Flamengo, Bruno Henrique já se despediu do Santos na noite desta segunda (21). Sem citar o Rubro-Negro, o atacante publicou um texto no qual admitiu ter cometido erros, agradeceu a todos no clube da Vila Belmiro e disse que "sabe que será criticado".

A expectativa é de que Bruno Henrique chegue ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (22). Se for aprovado nos exames médicos, assinará com o novo clube e será oficialmente anunciado como reforço do Flamengo para 2019.

Leia a íntegra do texto de despedida de Bruno Henrique:

"Hoje se encerrou meu ciclo no Santos. Gostaria de agradecer a todos os funcionários, jogadores e torcida pelo carinho.

Ficam as lembranças de todos os meus momentos bons e ruins que vivi aqui. Os bons, é claro, são os que ficarão sempre na minha memória. Sei que alguns vão criticar, outros vão agradecer, a vida é assim e nem sempre serão todos que vão te apoiar. Haverá sempre aqueles que também irão te criticar, e você terá de seguir com erros e acertos.

Tudo que fiz desde a minha chegada sempre foi com intenção de ajudar, com muita dedicação e disposição.

Às vezes errei, sim, sou humano igual a todos, de carne e osso, mas sempre procurei crescer nos erros, e a cada dia melhorar nos acertos.

Nem Jesus conseguiu agradar a todos, não serei eu quem conseguirá agradar. Fica aqui o meu muito obrigado."