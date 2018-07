“A vitória era fundamental. Lá na frente vai fazer a diferença”, diz técnico

Rodolfo Luis Kowalski

Alívio. Esse é o sentimento que expressa a reação do técnico Rogério Micale a vitória de sua equipe diante do América-MG, na Vila Capanema, na tarde deste domingo (22 de julho). Entre estreias (o meia Nadson e o atacante Rodolfo), retornos de lesão (Mansur e Carlos), improvisação (o lateral Igor de zagueiro) e mudanças por opção técnica (Caio Henrique na vaga de Alex Santana no meio de campo), o Paraná conseguiu um bom desempenho e segue, mais que nunca, vivo na luta contra o rebaixamento.

“ A vitória hoje era fundamental e ganhamos jogando bem. Nosso goleiro quase não trabalhou e os jogadores que estrearam, corresponderam. Lá na frente vai fazer a diferença (esse placar”, prevê o comandante paranista, destacando que o ‘fator casa’ será fundamental ao clube no Campeonato Brasileiro. Mas um alerta aos comandados antes dos jogos fora de casa contra Atlético-MG e Palmeiras, na próxima quarta-feira e domingo.



“ Contra esses times que vão briga r na mesma faixa de campeonato que o nosso, o fator casa tem feito a diferença. Faz tempo que não perdemos aqui, está se tornando um diferencial. Mas para escapar precisamos pontuar fora. Isso é fato.”



MUDANÇAS NA ESCALAÇÃO



Segundo Micale, as mudanças na escalação da equipe – sete ao todo – se deverão ao fato de o time não ter agradado na primeira partida pós-Copa do Mundo, contra o Vitória (derrota por 1 a 0 em Salvador). Além disso, recordou o técnico, alguns reforços não estavam à disposição ainda, bem como outros atletas voltavam de lesão.



“ Achei que o time, na Bahia, não se portou tão bem. Criei uma expectativa grande, mas não podíamos contar com Rodolfo, Nadson, Carlos também não tinha retornado. E são jogadores contratados para serem titulares. Quanto ao Caio (no lugar do Alex Santana ), foi uma opção minha, pessoal, e acho que o Caio foi taticamente bem. E ali atrás não tinha outra opção.. O Igor é o que mais se aproximava de jogar de zagueiro e nos surpreendeu, foi bem, assim como o Mansur foi bem na lateral.”