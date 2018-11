Academia desenvolve método de treino com o lema 'seguro para todos'

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Fazer academia não deve – e não é – apenas se matricular e frequentar as aulas ou aparelhos. Antes de iniciar uma atividade física, é imprescindível que se passe por um exame médico e por uma avaliação física, com eletrocardiograma, pois, só com esta avaliação é que o professor poderá ter informações que serão a base da construção de treinos individualizados. “Na Academia Corpus, as avaliações físicas são obrigatórias para todos os alunos, porque é só por meio delas que podemos ter os cuidados necessários em cada um dos treinos elaborados”, afirma Anderson Lorenzatto, proprietário da Corpus.

Mas a Corpus foi além. Sob medida para a saúde de seus alunos, criou o Corpus Método, que foi elaborado em parceria com a Intersport, que é uma referência em serviços direcionados à saúde e ao bem-estar. “Estávamos procurando uma forma inovadora de trazer ainda mais resultados e saúde para nossos alunos. E desta procura nasceu o Corpus Método, que é um conjunto de processos e técnicas que proporcionam formas mais seguras e eficazes de prescrever e monitorar os exercícios, melhorando a qualidade de vida, saúde e, consequentemente, o bem-estar geral do aluno”, explica Lorenzatto.

Além da conhecida estrutura na área fitness, a Corpus Academia, por meio do Corpus Método, oferece aos alunos a possibilidade de usufruir do que há de mais avançado na medicina esportiva e musculação terapêutica. Por meio de avaliação física, associada à medicina esportiva, o aluno terá acompanhamento de profissionais de educação física, devidamente capacitados, que formatarão um treinamento seguro.

O Método é eficaz para todos, mas principalmente para idosos, obesos, hipertensos, cardiopatas, gestantes e diabéticos. Segundo Lorenzatto, como a montagem do treino tem todo um embasamento clínico e médico, a segurança é exponencial. “Os exercícios serão mais que personalizados, serão montados e indicados com base no histórico de informações do aluno, com as frequências e ritmos adequados, para que o objetivo individual seja alcançado com 100% de preservação da saúde do aluno”, completa o empresário.

A administradora Valéria Almeida Araújo, aos 56 anos resolveu melhorar a vida através da atividade física. Em 2017 entrou para a academia e foi com o Corpus Método que descobriu que estava com pressão alta. “Antes de entrar para a academia já sentia dores de cabeça que incomodavam muito, mas nunca suspeitei que fosse pressão. Foi na Corpus que identificaram meu problema. Então, procurei um médico e tomei os cuidados necessários para poder fazer atividade física e ter uma vida mais saudável. ”, conta Valéria que é um exemplo do quanto é importante realizar exames antes de iniciar qualquer atividade física.

Outro exemplo da importância de fazer exames antes de entrar para a academia é do estudante de medicina Renato Dall”Oglio de 19 anos. Ele fazia atividades físicas há três anos, mas quando resolveu mudar de academia descobriu que estava com um pequeno problema cardíaco, através do Corpus Método.

“Pra mim foi muito importante ter feito os exames antes de começar a malhar. O exame apontou uma alteração cardiovascular. Com isso fiz novos exames que mostraram que não era nada grave. Mas poderia ter sido algo que pudesse me trazer problemas futuros. Por isso acho que suma importância a pessoa ser avaliada antes de iniciar atividade física. Isso pode prevenir o risco de um infarto, um acidente coronário, algo assim”.

Há mais de 22 anos no mercado, a Corpus visa, constantemente, oferecer aos seus alunos o que existe de melhor e mais moderno no mercado fitness. “Somente com profissionais capacitados e agora, com o Corpus Método, que alia medicina esportiva ao treino convencional, podemos cruzar as informações dos alunos e acompanhar ainda mais de perto o desenvolvimento individual, para que os resultados sejam cada vez mais satisfatórios”, finaliza Anderson Lorenzatto.