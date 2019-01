Ação integrada apreende um macaco e 15 aves durante fiscalização em Curitiba

SMCS

Um macaco e 15 aves silvestres foram apreendidos, nesta segunda-feira (28/1), em uma ação integrada de fiscalização do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e da Polícia Ambiental do Paraná. Os animais eram vítimas de maus-tratos e de comércio irregular e foram levados para o Centro de Apoio à Fauna Silvestre de Curitiba (CAFS), que fica anexo ao Museu de História Natural do Capão da Imbuia.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia