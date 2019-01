Aceleração gratuita seleciona empreendedoras de periferias de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empreendedoras de regiões periféricas de São Paulo podem se inscrever no programa Amei (Aceleração de Mulheres Empreendedoras de Impacto) até segunda-feira (14).

Criada pela Yunus Negócios Sociais, parceira do Prêmio Empreendedor Social, com o Empreende Aí, escola de negócios da periferia, a iniciativa visa colocar comunidades como protagonistas do desenvolvimento econômico e social local e potencializar seus talentos.

Entre os meses de fevereiro e julho deste ano, 30 empreendedoras participarão de dez encontros com temas relacionados a negócios, como marketing digital, vendas, gestão de fluxo de caixa e aspectos tributários.

Deste grupo, algumas serão selecionadas para a segunda fase, que inclui mentorias especializadas e possibilidade de investimento financeiro via doação.

Para participar, a candidata deve preencher o formulário online (https://goo.gl/mkEurz).