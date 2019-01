Acha que está chovendo muito? Média de dezembro ficou abaixo do histórico no PR

Da Redação Bem Paraná com Simepar

O último mês de 2018 terminou com chuvas abaixo das médias em boa parte do Paraná (anomalias negativas de precipitação). Apenas em poucos pontos do Sul, Campos Gerais e RMC os registros mostraram valores que superaram as médias de dezembro.

Na primeira quinzena do mês choveu pouco no Estado, com temperaturas bastante elevadas. No dia 13/12/18 houve avanço de uma frente fria pelo Sul do País, com forte temporal em União da Vitória, por exemplo. A partir desta data as chuvas ficaram mais frequentes nas diversas regiões paranaenses. Na maioria dos dias as pancadas de chuva ocorreram entre a tarde e noite, com temporais em alguns municípios. Entre os dias 21 e 22/12/18 houve avanço de mais uma frente fria, com chuvas fortes em muitas cidades.

Em Palmas, no sul do Estado, choveu 251,8 mm, e a média histórica para dezembro fica perto de 180 mm. Já em Cascavel, no oeste, choveu apenas 23,4 mm (média perto de 170 mm). A região em que mais choveu ao longo do mês foi a litorânea, principalmente próximo a serra do Mar (acima de 300 mm). Em Curitiba foi de 69 mm, 40% menos que a média histórica.

As temperaturas ficaram acima das médias históricas para dezembro em grande parte do Estado. Na maioria das cidades os valores observados (temperatura média) ficaram entre 1 e 2°C acima dos valores históricos. Apenas no Oeste, Sudoeste e no Sul paranaense as temperaturas observadas ficaram próximas as médias climatológicas.