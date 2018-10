Acidente com caminhão na Turquia mata 22 imigrantes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trágico acidente com um caminhão na Turquia matou 22 imigrantes, incluindo crianças, neste domingo (14).

Segundo informações das autoridades local, o veículo caiu de uma ponte próximo a província de Ismir, no oeste do país. A imprensa turca informou que o motorista que estava entre os feridos, disse à polícia que um carro havia se desviado na sua frente.

Além dos mortos, 13 pessoas ficaram feridas e foram levadas para os hospitais próximos ao acidente. Não foi informado as nacionalidades das vítimas fatais e feridos.

As autoridades abriram investigações para apurar as causas do acidente.