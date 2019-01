Acidente com carga perigosa deixa BR-116 interditada nesta manhã de segunda-feira

Redação Bem Paraná com assessoria PRF-PR

O trânsito a BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, segue interditado nesta manhã de segunda-feira, 28, próximo a divisa com o estado de São Paulo. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), às 8h45, no sentido São Paulo, havia 21 km de congestionamento a partir do km 5,5, em Campina Grande.

O local, permanece interdição total e é reflexo de um acidente ocorrido na tarde deste domingo, 27. O tráfego está sendo desviado pelo antigo posto fiscal. Não há previsão de liberação, já que é preciso aguardar o transbordo da carga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 14h20, um veículo transportando produto perigoso tombou no local. O acidente provocou um vazamento/derramamento de metanol na pista. O acidente aconteceu no km 5. Uma pessoa ficou ferida.