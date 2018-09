Acidente entre ônibus biarticulado e carro deixa suspeito de furto ferido no Capão da Imbuia

Redação Bem Paraná

Um acidente entre um biarticulado e um veículo Fiat Uno na tarde desta terça (25) no cruzamento da Avenida Presidente Affonso Camargo e Rua Santo André, no Capão da Imbuia, deixou um pessoa gravemente ferida. O motorista do carro, suspeito de roubar o carro minutos antes, acabou preso nas ferragens e foi levado para o hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, de helicóptero.

O ônibus estava na sua primeira corrida na linha Centenário/Campo Comprido. O tráfego está lento na região.