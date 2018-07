Acidentes de trabalho no trânsito matam mais motoristas que motociclistas no Paraná

Da Redação Bem Paraná

Os motoristas de carros do Paraná são os que mais morrem por acidentes de trânsito relacionados ao trabalho no Estado, acima dos motociclistas e caminhoneiros. Os dados são de um levantamento inédito realizado pelo Ministério da Saúde com os dados dos Sistemas de Informação de Agravo e Notificações (Sinan) e do de Mortalidade (SIM). O estudo apontou 453 óbitos dos trabalhadores em quatro rodas, entre os anos de 2007 e 2016. Contando com todos os tipos de transportes, o Paraná registrou 2.130 mortes no mesmo período.

Para chegar a esta constatação, foram considerados os acidentes ocorridos quando o trabalhador tem uma função que envolve locomoção ou quando estava indo ou voltando do local de trabalho.

Em onze anos, o número de notificações de acidentes de transporte relacionados ao trabalho, no Paraná, foi de 9.481. Os anos de 2015 (1.503) e 2016 (1.730) foram os que apresentaram os maiores números de notificações para um único ano. Em 2017, os índices caíram 48,3% no estado, sendo registrados 894 acidentes quando comparados ao ano de 2016.

Brasil

No Brasil, o estudo trouxe que, oito em cada 10 acidentes de trânsito relacionados ao trabalho foram sofridos por homens. Por faixa etária, os jovens com idades entre 18 e 29 anos foram as maiores vítimas (40,1%) e quase metade desses acidentes ocorreram nos estados da região Sudeste (47,5%).

O levantamento também mostra que conforme o estado, muda a figura da principal vítima. Em Santa Catarina e São Paulo, por exemplo, são os motociclistas, e no Rio Grande do Sul, são os caminhoneiros.