Ações da Copel têm alta no Brasil e nos Estados Unidos

AN-PR

As ações da Copel abriram a semana em alta na B3, Bolsa de Valores brasileira, e na Bolsa de Valores de Nova York. Nesta segunda (14), as ações da Companhia fecharam com alta de 3,6% na bolsa brasileira, na comparação com a última sexta (11).

Já na comparação do valor desta segunda com o último dia de 2018, esta alta foi de 10%. Na bolsa norte-americana, o papel da Copel subiu 2,92%, atingindo maior valor nos últimos 12 meses.

No último dia 8, o executivo Daniel Pimentel Slaviero assumiu a presidência da Copel com a proposta de otimização para ganho de eficiência e expansão dos negócios. “A Copel tem papel fundamental no desenvolvimento econômico do Paraná. Temos o dever de cuidar deste patrimônio e garantir seu crescimento”, afirmou.

A ação da Copel alcançou o valor de R$ 34,20 na B3, maior preço do ano, e US$ 9,17 na Bolsa de Valores de Nova York.

Entre as diretrizes da gestão de Slaviero está uma aproximação ainda maior da empresa com os clientes por meio de prestação de serviços, para atender as demandas futuras que estão surgindo junto com o aprimoramento tecnológico. “Nossa meta é sermos protagonistas no crescimento do setor de energia elétrica brasileiro”, salientou o presidente.