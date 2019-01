Ações da Sanepar alcançam o maior valor histórico

AN-PR

As ações da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) estão em alta. Nesta segunda-feira (14/01) os papéis atingiram R$ 72,00, maior valor histórico, com valorização de 5,88%. Uma das razões, segundo analistas do mercado, foi a expectativa com relação ao início do novo governo e à nova gestão da companhia.

A SAPR11 já acumulou alta de 19,84% no ano e, desde a última sexta-feira, a variação das ações foi de 10,09%, confirmando a tendência de alta e a reação positiva dos investidores à decisão do Conselho de Administração da empresa de formalizar os nomes da nova diretoria.

Na sexta-feira (11), foram confirmados na equipe de gestão da companhia Cláudio Stabile (Presidência), Joel de Jesus Macedo (Diretoria de Investimentos), Priscila Brunetta (Diretoria Administrativa) e Andrei de Oliveira Rech (Diretor Jurídico). A diretoria de Operações segue sob responsabilidade de Paulo Alberto Dedavid.