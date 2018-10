Ações de combate ao câncer de boca completam 30 anos no Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

Há 30 anos, eram iniciados, de forma tímida, os primeiros projetos de prevenção ao câncer bucal no Estado do Paraná. Pouco se falava e se acreditava na importância deste trabalho, mas, a partir de 1997, a necessidade das ações junto à população foi comprovada com os resultados concretos catalogados ao longo dos anos. Números expressivos foram apresentados no Congresso Oral Oncology, em Londres, na Inglaterra, e renderam prêmio de primeiro lugar entre diversos trabalhos científicos do mundo todo.

Desde então, o trabalho de prevenção ao câncer boca no Paraná tem sido intensificado e, para comemorar, o Hospital Erasto Gaertner realiza, nos dias 3 e 4 de outubro, no Centro Universitário UniBrasil, o VIII Congresso Sul Brasileiro de Câncer Bucal.

À frente de todas essas ações e pesquisas importantes sobre o câncer bucal no Paraná, o dentista Laurindo Sassi, chefe do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Erasto Gaertner, alerta que a população está mais informada sobre a prevenção, mas ainda é preocupante o número de pessoas que desconhecem a doença e são encaminhadas para tratamento a partir de simples eventos de prevenção. “Uma pesquisa feita pelo nosso serviço, em todo o Paraná, revela que 20% da população nunca ouviu falar sobre o câncer de boca. São pessoas que não têm ideia de que a doença existe e precisam que a informação chegue até elas. ”, destaca Sassi.

Durante o Congresso, profissionais de todo o Brasil terão a oportunidade de se atualizar sobre as técnicas mais modernas e inovadoras de tratamento do câncer bucal, em paineis e palestras ministradas por nomes que são referência na área. “É uma grande alegria, depois de quase três décadas de trabalho, celebrar estas conquistas com a realização da VIII edição do Congresso Sul Brasileiro, a VII Jornada de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e o e 1º Encontro de ex-residentes de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do HEG. Com certeza, a prevenção divulgada por tantos anos fez a diferença na vida destes pacientes. Por isso, nossas ações de saúde não cessaram e continuamos visitando inúmeros municípios no estado do Paraná, dando sequência aos nossos projetos de prevenção ao câncer bucal e ainda firmando novas parcerias em prol desta causa”, comemora Laurindo Sassi.

Como se prevenir

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) revelam que, a cada ano, mais de 15 mil novos casos de câncer de boca são registrados no Brasil e cerca de mil no Paraná. O maior risco está entre homens com mais de 40 anos, fumantes ou que consomem bebidas alcoólicas em excesso. Mas a exposição ao sol sem proteção também é um fator de risco.

Outro fator que tem preocupado os médicos é o aumento do número de casos tendo como causa a infecção pelo papilomavírus (HPV). Neste caso, o contágio acontece por meio da prática do sexo oral e em pessoas com múltiplos parceiros sexuais. Por isso, especialistas orientam, cada vez mais, a população sobre a proteção durante as relações sexuais.

“É importante que as pessoas façam o autoexame preventivo todo mês. Na frente do espelho, com o auxílio de uma colher limpa, analise os lábios, a parte interna das bochechas, o céu da boca, a língua e as gengivas. Verifique se há manchas ou caroços que não cicatrizam em até 15 dias. Se qualquer sintoma desses for constatado, o paciente deve buscar atendimento imediatamente, seja na unidade ou com o dentista de sua confiança”, orienta Sassi.

10 a 15% das pessoas apresentam lesões com potencial para cancerização

A cada ação realizada, cerca 300 pessoas recebem atendimento dos especialistas, passando pela triagem e sendo encaminhadas para biópsia. Ainda segundo o doutor Sassi, sempre há casos de pacientes descobertos nessas ações, em sua maioria pessoas que nem imaginam que possam estar doentes. E o número de pessoas que apresentaram lesões com potencial para cancerização é alto: de 10 a 15%.

Serviço: VIII Congresso Sul Brasileiro de Câncer Bucal

Data: 03 e 04 de outubro

Local: Centro Universitário UniBrasil – Auditório Desembargador Cordeiro Clève Rua Conrad Adenauer, 442, Tarumã – Curitiba.

Informações: www.erastogaertner.com.br ou 3361-5247