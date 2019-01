Da Redação

A Associação Comercial do Paraná (ACP) realiza nesta quarta-feira (23), às 17 horas, na sede da Rua XV de Novembro, o sorteio final da Campanha Super Natal Premiado, que teve o objetivo de fomentar as vendas dos associados, na maior data de comércio do ano. Nesta edição da campanha, a cada R$ 50,00 em prêmios, o consumidor ganhou um cupom para concorrer aos prêmios que são tablets, TV’s LED de 32 polegadas, caminhões com 28 itens de uso doméstico, como batedeira, geladeira, fogão, cama, guarda-roupa, entre outros, além de duas motos e um carro zero quilômetro, com um ano de combustível grátis.

No último dia 16 foram realizados os sorteios regionais em Itaperuçu; Araucária; no Shopping Mall, em Paranaguá; no Super Mini Preço e no Shopping Novo Batel, ambos em Curitiba. A ACP fará a entrega dos prêmios no dia 30 de janeiro.