Acusado de estupro, Cristiano Ronaldo diz ser 'exemplo dentro e fora de campo'

Folhapress

MANCHESTER, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Com um relógio cravejado de brilhantes, sorriso fácil e simpatia, Cristiano Ronaldo reafirmou nesta segunda-feira (22) estar tranquilo em relação à acusação de estupro que paira sobre si. Na véspera do retorno ao Old Trafford para o reencontro com o Manchester United, seu ex-clube, o atacante da Juventus teve de enfrentar perguntas sobre a sua vida extracampo.

A entrevista coletiva que concedeu nesta tarde foi o primeiro contato direto com a imprensa desde que a polícia de Las Vegas reabriu uma investigação que envolve o jogador de 33 anos. Em 1º de outubro, o caso foi retomado a pedido da modelo norte-americana Kathryn Mayorga, que acusa o português de tê-la abusado sexualmente em um hotel da cidade em 12 de junho de 2009.

"Sei que sou um exemplo dentro e fora de campo. Por isso sou um homem feliz, com sorriso no rosto. Estou em um clube fantástico, tenho uma família maravilhosa, com quatro filhos, sou saudável. Tenho tudo. O resto não interfere em mim. Estou feliz."

"Nós nos posicionamos (de maneira oficial sobre o caso) duas semanas atrás. Não vou mentir em uma situação como essa. Meus advogados estão confiantes e, por isso, eu também estou. O mais importante é que desfruto do futebol e da vida. Tenho outras pessoas que cuidam dos outros assuntos, mas a verdade sempre vem em primeiro lugar."

Enquanto tenta provar a sua inocência nos tribunais, Cristiano se adapta ao novo clube. Desde que trocou o Real Madrid pela Velha Senhora, ele disputou dez partidas e marcou cinco gols —o último deles no empate em 1 a 1 com o Genoa, no sábado (20).

Além de liderar o Campeonato Italiano com quatro pontos de vantagem para o Napoli (25 a 21) após nove rodadas, a Juventus também ocupa o topo do Grupo H da Liga dos Campeões, com 100% de aproveitamento em duas rodadas.

Nesta terça (23), Cristiano Ronaldo voltará de suspensão no torneio europeu. Ele foi expulso no primeiro jogo contra o Valencia e cumpriu o gancho diante do Young Boys, da Suíça.

Confira abaixo outras declarações de Cristiano Ronaldo:

RETORNO AO OLD TRAFFORD

"Voltar a Manchester é uma emoção muito grande. Quando saiu o sorteio, lembrei da história que fiz aqui. Ganhei todos os troféus. Também pensei na torcida incrível que tem o clube e também em uma pessoa de quem não me esqueço, por ter sido uns dos que mais me ajudaram, o Sir Alex Ferguson. Quero mandá-lo um grande abraço."

DIFERENÇA ENTRE REAL E JUVE

"Não quero comparar o Real Madrid com a Juventus. Os dois são clubes fantásticos. Fiz o meu trabalho no Real Madrid e agora vivo um novo capítulo em um dos melhores clubes do mundo. Sou um homem de sorte e feliz."

ANÁLISE PRÉ-JOGO

"Será um jogo complicado diante de um grande time que joga em casa, mas temos as nossas armas. Nós somos a Juve, então temos chance. Se jogarmos da maneira que sabemos, temos grandes chances de vencer."

CRISE NO REAL

"Não tenho que falar de outros clubes. Todos sabem da história que tive no Real Madrid, mas não é o momento adequado para falar sobre isso. Temos de pensar no jogo de amanhã [terça], porque se a Juve ganhar está praticamente classificada. Os problemas dos demais não me dizem respeito e nem sou a pessoa mais adequada para falar sobre."