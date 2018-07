‘Adios Mr. American Pie’: nova cerveja artesanal é lançada em Curitiba

Da redação

As cervejarias artesanais Bastards Brewery (PR), Juan Caloto (SP) e Heroica (SP) se juntaram para lançar a cerveja colaborativa Adiós Mr. American Pie. O lançamento acontece hoje, durante o “Support Your Local Beras” do We Are Bastards (Av. Iguaçu 2300), a partir das 19horas, com entrada gratuita. No tap list da casa terão apenas cervejas produzidas no Paraná. No sábado, dia 21, ela também estará presente no DUM Day 8, festival que celebra o oitavo aniversário da curitibana DUM Cervejaria, a partir das 12h, no Museu Oscar Niemeyer. A cerveja traz um sabor adocicado vindo das especiarias da torta de maçã. Para os apreciadores de uma boa cerveja, ela estará disponível em chope e também é envasada em garrafas de vidro marrom de 355ml. “O resultado é uma bebida leve e ácida que destaca as características únicas de uma torta de maçã, apresentando IBU de 7 e graduação alcoólica de 3,9%”, diz Francisco Guernieri, sócio-proprietário da Bastards Brewery.

Sertanejas



Após tuberculose, Simaria posta foto e anuncia ‘retorno’

A cantora Simaria, da dupla sertaneja Simone & Simaria, anunciou em post no Instagram o retorno às atividades após ficar alguns meses afastada por conta do diagnóstico de tuberculose ganglionar recebido em abril de 2018, quando ficou internada após passar mal. “Boa noite família, estamos voltando! Fiquem ligadinhos que vem muita coisa boa por aí. Em breve, vocês poderão conferir tudo na telinha da @RedeGlobo, aguardem!”, escreveu a cantora. No período de convalescença, Simaria aproveitou para passar férias nas Ilhas Maldivas.

Procurado por homicídio



Médico conhecido como Dr. Bumbum é preso no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que prendeu ontem o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, que estava foragido há quatro dias. Sua mãe, Maria de Fátima Furtado, 66 anos, também está presa. Ele é acusado pela morte de uma paciente, a bancária Lilian Calixto, 45, que morreu na madrugada de domingo (15) após ter sido submetida a um procedimento estético realizado no apartamento do médico, no Rio de Janeiro. A prisão temporária do médico e de sua mãe foi decretada logo após a morte. O médico foi encontrado por policiais em um centro empresarial na Barra da Tijuca, zona norte da cidade, após receberam informações por meio do Disque-Denúncia. A bancária buscava um procedimento para aumentar o glúteo. Ela acabou morrendo duas horas após o procedimento devido a uma embolia pulmonar (pulmão infiltrado por líquidos). O médico, que não tem registro para atuar no Rio nem formação em cirurgia plástica, é suspeito de ter injetado um produto chamado PMMA (polimetilmetacrilato) no glúteo da paciente. De acordo com a Anvisa, o PMMA pode ser usado em procedimentos estéticos, mas nem a SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) nem a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) recomendam o uso.

Televisão

Galvão Bueno nega que vá se aposentar da narração do futebol

O apresentador Galvão Bueno, 67 anos, voltou a negar que vai se aposentar das narrações de futebol em um vídeo publicado por seu filho, Lucas Bueno, em seu canal no YouTube. “As pessoas não entendem direito o que eu falo. Faço narrações de Copa do Mundo desde 1974. Pode ser que essa de França e Croácia tenha sido minha última narração de uma final de Copa do Mundo. Não sei, provavelmente seja. Mas de qualquer forma quero estar no Qatar”, disse o narrador. Galvão causou comoção nas redes sociais ao dizer, ao fim da Copa na Rússia, que esta pode ter sido sua última como locutor. Sua presença no Mundial do Qatar em 2022, contudo, é dada como certa.

Níver do dia

Teliana Pereira

tenista brasileira, radicada em Curitiba

30 anos