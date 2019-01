Admirado, zagueiro do Vasco acaricia camisa antes de estreia no profissional

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jovem Kainandro, 18, zagueiro formado na base do Vasco, foi flagrado num momento em que emocionou torcedores.

No vestiário, antes da vitória por 1 a 0 contra o Americano, no domingo (27), pela Taça Guanabara, o atleta foi flagrado pela TV Vasco acariciando, admirado, a camisa do time. Detalhe: foi a estreia de Kainandro no time principal.

Após ser publicado nas redes sociais do Vasco, o vídeo viralizou. Nos comentários, internautas demonstraram emoção com o momento.

"Que imagem (sic) véi. Só isso aí ganhei meu dia", escreveu um seguidor. "Eu já vi esse vídeo umas 10 vezes hoje e me arrepiei em todas as vezes. É lindo demais", comentou outra torcedora.