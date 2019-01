Adolescentes com drogas e dinheiro são apreendidos em imóvel abandonado em Curitiba

PMPR

Uma abordagem dos policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), no Santa Quitéria, em Curitiba, resultou na apreensão 18 invólucros de cocaína, pedras de crack e dinheiro na última sexta-feira (25/01). Dois adolescentes e dois adultos foram encaminhados à delegacia. O material estava escondido em um bar abandonado.

De acordo com as informações do batalhão, os militares estaduais abordaram o imóvel, que fica na comunidade Portelinha, após visualizarem um homem suspeito. Ele tentou fugir mas acabou contido e constatado que ele era foragido da Colônia Penal Agrícola. Ao ser feita uma vistoria no imóvel foram encontrados 468 invólucros vazios e outros 18 contendo cocaína. Os policiais encontraram um caderno com anotações de venda de drogas.

