Adriana Calcanhoto traz ‘A Mulher do Pau Brasil’ para Curitiba

Chega a Curitiba amanhã o aclamado show `A Mulher do Pau Brasil, de Adriana Calcanhoto. Com canções inéditas e releituras, show estreou em Portugal e foi idealizado como ‘concerto-tese’, ou seja, uma conclusão da residência artística da cantora na Universidade de Coimbra, onde esteve nos últimos dois anos entre cursos e apresentações.

. Acompanhada por Bem Gil e Bruno di Lullo, Adriana elaborou um roteiro com músicas compostas no período lusitano, releituras (a recente ‘As Caravanas’, de Chico Buarque, por exemplo) e também reencontra clássicos de seu repertório, como ‘Inverno’, ‘Vambora’ e ‘Esquadros’. A inédita canção-título abre o show em tom autobiográfico (‘Nasceu no Sul / Foi para o Rio / E amou como nunca se viu’) e também retoma o nome de um espetáculo do início da carreira de Adriana (‘A Mulher do Pau Brasil’), ainda em Porto Alegre nos anos 80. Foi quando começou a ser instigada pelo ‘Manifesto da Poesia Pau Brasil’, do modernista Oswald de Andrade, e toda a sua influência no movimento tropicalista décadas depois. Tais temas sempre estiveram presentes em sua obra e ressurgiram com intensidade no período português. Não à toa que ‘Vamos Comer Caetano’, composta para o disco ‘Maritmo’ (1998), foi retomada no repertório e sublinha o conceito antropofágico da apresentação, através da ideia de devorar, se apropriar e reinventar a informação que vem de fora. ‘Costumavam me perguntar se eu já tinha virado portuguesa e eu sempre respondia que não. Nunca me senti tão brasileira como agora’, conta Adriana, que foi nomeada Embaixadora da Língua Portuguesa da Universidade de Coimbra no final de 2015.

