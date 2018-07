Advogado Elias Mattar Assad lança livro sobre os bastidores do caso da médica Virgínia Soares

Redação Bem Paraná com assessoria

O advogado criminalista Elias Mattar Assad está lançando o seu novo livro “A Medicina no Banco dos Réus – O Resgate da Verdade” (Editora DC), no qual retrata os bastidores do polêmico caso da médica intensivista Virginia Helena Soares de Souza, do Hospital Evangélico de Curitiba. A sessão de autógrafos acontece na próxima quinta-feira (26), no auditório da sede central da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná (OAB/PR), no Centro de Curitiba, a partir das 19h30.

O livro, escrito em parceria com a filha e também advogada criminalista Louise Mattar Assad, resgata o caso que se tornou um dos episódios de maior repercussão na imprensa brasileira e mundial. Sob a ótica de quem acompanhou o dia-a-dia de uma profissional sendo acusada de matar pacientes e que a viu trocar as dependências da UTI do Hospital Evangélico pela carceragem feminina, Mattar Assad narra todo o processo de acusação pública que a médica vivenciou antes mesmo de apresentar sua defesa.

Além do contexto histórico, a obra também apresenta documentos médicos e jurídicos que serviram de base para a sustentação da defesa ao longo do processo. “Este é o caso criminal contemporâneo mais emblemático e desafiador de que se tem notícias. Fiz questão de produzir este material para servir de documento e evitar que erros como esse se repitam”, destaca Elias Mattar Assad, ao afirmar que transformou esse trabalho em uma busca pela justiça e pela verdade mesmo quando a opinião pública já tinha decretado seu veredito.

SERVIÇO:

Coquetel Lançamento do Livro “A Medicina no Banco dos Réus – O Resgate da Verdade” – Editora DC – Divulgação Cultural

Data: 26/07/2018

Horário: 19h30

Local: OAB/PR – Sede Centro

Rua Cândido Lopes, 146 – Centro – Curitiba/PR (em frente à Biblioteca Pública).