Advogados e juízes promovem atos no Rio e em SP em defesa da Justiça do Trabalho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Associações de profissionais do direito trabalhista realizaram nesta segunda-feira (21) atos em São Paulo e no Rio de Janeiro em defesa da Justiça do Trabalho.

Na capital paulista, a manifestação ocorreu em frente ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na Barra Funda. No Rio, o protesto foi na frente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), na região central.

O movimento é uma resposta a declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro contrárias à existência da Justiça do Trabalho.

Em entrevista concedida ao SBT Brasil no início do mês, Bolsonaro disse que estudava enviar um projeto de lei que acabe com a Justiça do Trabalho. "Qual país que tem? Tem que ter a Justiça comum", afirmou.

O evento de São Paulo foi organizado pela Aatsp (Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo), Amatra-2 (Associação dos Magistrados de Justiça do Trabalho da 2ª Região), Fenadv (Federação Nacional dos Advogados), Mati (Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes) e Sintrajud (Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo).

No Rio, o ato reuniu dirigentes da OAB-RJ (Ordem do Advogados do Brasil) e representantes de entidades da advocacia trabalhista, como o Sindicato dos Advogados, a Caarj (Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do RJ) e o IAB (Instituto dos Advogados Brasileiros).

Houve críticas também à reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, que, segundo dirigentes da OAB-RJ, tem provocado o afastamento dos cidadãos da Justiça e o consequente esvaziamento desse campo da advocacia.

Um segundo ato no Rio está agendado para o dia 30, às 16h30, na Central do Brasil.